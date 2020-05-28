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Як побороти надмірне почуття провини, яке заважає жити

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Почуття провини: як побороти
Почуття провини: як побороти / unsplash.com

Почуття провини – важлива частина людських емоцій. Вона допомагає саморегулювати поведінку людини й не повторювати помилки. Але бувають ситуації, коли це почуття надмірне і може нашкодити.

В першу чергу потрібно з'ясувати, чи ви відчуваєте сором, чи провину, пояснила психотерапевт Соколевич Ірина, пише 24 канал

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Провина чи сором

  • почуття провини пов'язане з негативною оцінкою своїх дій (або навіть бездіяльності), з'являється на тлі власного ставлення людини до своїх вчинків, незалежно від наявності "свідків";
  • почуття сорому виникає як негативна оцінка своєї особистості, через наявність свідків проступку і побоювання його засудження будь-ким.

Різні напрямки в психології дають нам трохи розрізняються уявлення про почуття провини.

Користь почуття провини

Проте, однозначно негативним не можна вважати ні почуття провини, ні сорому. Адже саме вони є своєрідними регуляторами поведінки людини в суспільстві.

Почуття провини допомає не повторювати помилки
Почуття провини допомагає не повторювати помилки / unsplash

Завдяки їм люди контролюють свою поведінку в соціумі й роблять висновки на майбутнє (намагаються уникати).

Коли відчуття провини шкодить

  • виникає безпричинно;
  • заважає нормально жити (викликає почуття безпорадності, витісняє позитивні емоції);
  • направлена на "покарання" себе.

Почуття провини не уникнути, воно буквально є з нами все наше життя. Але, якщо провина надає значний негативний вплив на життя, то з цим руйнівним почуттям необхідно працювати. Саме працювати, часто довго і важко.

Що робити? 

  • зрозуміти, що це саме почуття провини, а не депресія або ендокринологічні проблеми, наприклад;
  • визначити всі ситуації, в яких виникає почуття провини (можна навіть виписати на листок);
  • проаналізувати кожну ситуацію: де дійсно ваша вина, коли вам це почуття "нав'язали", а на що ви вплинути взагалі не могли;
  • скласти план дій: там, де дійсно є ваш проступок, його можна спробувати виправити і намагатися не допускати подібного;
  • від нав'язаної провини необхідно позбутися, а не залежну від вас "відпустити".

Спробуйте зробити все це самостійно, а якщо не вийде – зверніться до психотерапевта.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Психологія Профілактика захворювань
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