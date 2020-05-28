Як побороти надмірне почуття провини, яке заважає жити
Почуття провини – важлива частина людських емоцій. Вона допомагає саморегулювати поведінку людини й не повторювати помилки. Але бувають ситуації, коли це почуття надмірне і може нашкодити.
В першу чергу потрібно з'ясувати, чи ви відчуваєте сором, чи провину, пояснила психотерапевт Соколевич Ірина, пише 24 канал.
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Провина чи сором
- почуття провини пов'язане з негативною оцінкою своїх дій (або навіть бездіяльності), з'являється на тлі власного ставлення людини до своїх вчинків, незалежно від наявності "свідків";
- почуття сорому виникає як негативна оцінка своєї особистості, через наявність свідків проступку і побоювання його засудження будь-ким.
Різні напрямки в психології дають нам трохи розрізняються уявлення про почуття провини.
Користь почуття провини
Проте, однозначно негативним не можна вважати ні почуття провини, ні сорому. Адже саме вони є своєрідними регуляторами поведінки людини в суспільстві.
Почуття провини допомагає не повторювати помилки / unsplash
Завдяки їм люди контролюють свою поведінку в соціумі й роблять висновки на майбутнє (намагаються уникати).
Коли відчуття провини шкодить
- виникає безпричинно;
- заважає нормально жити (викликає почуття безпорадності, витісняє позитивні емоції);
- направлена на "покарання" себе.
Почуття провини не уникнути, воно буквально є з нами все наше життя. Але, якщо провина надає значний негативний вплив на життя, то з цим руйнівним почуттям необхідно працювати. Саме працювати, часто довго і важко.
Що робити?
- зрозуміти, що це саме почуття провини, а не депресія або ендокринологічні проблеми, наприклад;
- визначити всі ситуації, в яких виникає почуття провини (можна навіть виписати на листок);
- проаналізувати кожну ситуацію: де дійсно ваша вина, коли вам це почуття "нав'язали", а на що ви вплинути взагалі не могли;
- скласти план дій: там, де дійсно є ваш проступок, його можна спробувати виправити і намагатися не допускати подібного;
- від нав'язаної провини необхідно позбутися, а не залежну від вас "відпустити".
Спробуйте зробити все це самостійно, а якщо не вийде – зверніться до психотерапевта.