Як нас вбиває глобальне потепління: тривожні графіки

Можливо вам здається, що ви живете в далекій країні, де зміни клімату вас не дістануть. Понад 100 дослідників вивчили, як зміни клімату вже впливають на здоров'я людини.

Понад 100 експертів – лікарів, кліматологів й економістів провели масштабне дослідження та розглянули 41 показник, повідомляє Wired з посиланням на The Lanced.

Читайте також: Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України

Кількість теплових опромінень почала зростати

Зміна клімату створює екстремальні теплові хвилі, які є причиною теплового опромінення. Особливо це спостерігається в Європі, де минулого літа безліч країн, враховуючи Україну, фіксували рекордно-високі температури.



Фіксація теплових опромінень

Це особливо небезпечно для людей похилого віку, які живуть наодинці в квартирах, що легко перегріваються.

"Подія теплового випромінювання" на цій графіці – це одна теплова хвиля, яку зазнала одна людина віком старше 65 років. У 2018 році по світу було зафіксовано 220 мільйонів випромінювань тепловими хвилями, що побило рекорд у 2015 – тоді їх було 209 мільйонів.

Кількість захворювань стрімко зростає

Зміна клімату збільшує ризики зараження вірусом денге, який передається комарами Aedes aegypti та Aedes albopictus. Це пов'язано з низкою факторів, включаючи коливання високих і низьких температур за добу. 9 із 10 "найкомфортніших" років для поширення цього вірусу припали на останнє десятиліття.



Екзотичні віруси "розповзаються" по світу

Вірус денге є не єдиним, який почав поширюватись у тих кліматичних умовах, де раніше не був помічений. Наразі ми спостерігаємо по всьому світу спалахи таких захворювань, про які звикли чути зі сторони Карибського моря.

Показники врожаю та ВВП падають

Ці графіки показують скорочення тривалості росту основних сільськогосподарських культур. Грубо кажучи, культури занадто швидко дозрівають зі значно меншою врожайністю.

За кожне підвищення глобальної середньої температури на 1 градус Цельсія врожайність кукурудзи впаде в середньому на 7,4%, пшениці – на 6%, рису – на 3,2%.



Як падають показники врожаю

Фермерам доводиться турбуватися не лише про посуху, а й про шкідників, які переходять у нові регіони через зміни клімату.



У 2018 році світ втратив 166 мільярдів доларів США через екстремальні погодні умови

Ось як виглядає бездіяльність у готівці. У 2018 році через екстремальні події, пов'язані зі зміною клімату, світ втратив 166 мільярдів доларів США. Якщо не вдасться скоротити викиди парникових газів, це призведе до ще більшої шкоди: погіршення здоров'я людства, підвищення смертності та ослаблення взаємопов'язаних систем Землі.

Кількість використання кондиціонерами зросла

Кондиціонер рятує життя, але разом з тим використовує величезну кількість енергії, вироблення якої виділяє тепло, що ще більше посилює потепління в міських районах.



Кількість кондиціонерів в домівках зросла

Це замкнуте коло, адже у спеку люди потребують більшої кількості кондиціонерів, але тим самим продовжуюють неприємний цикл зворотного зв'язку. Світовий запас кондиціонерів, як житлових, так і комерційних, з 2000 по 2016 рік збільшився вдвічі.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.