Які лікарняні послуги безкоштовні для пацієнтів з COVID-19: перелік від МОЗ

НСЗУ виділила медичним установам близько 163 мільйонів гривень за допомогу людям з коронавірусом або з підозрою на COVID-19. Також у службі встановили перелік з послуг, які повинні бути безкоштовними для цієї категорії пацієнтів.

Національна служба здоров'я Україна виплатила установам 162 944 463 гривень за допомогу пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19, повідомляє Урядовий портал.

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Виклик екстреної медичної допомоги

Якщо після виклику бригада визначає, що пацієнту непотрібна госпіталізація, – вона все одно повинна надати необхідну медичну допомогу, рекомендації стосовно самоізоляції та направлення на тестування для мобільної бригади.

НСЗУ платить відділенням ЕМД за кожен виїзд до пацієнтів з COVID-19 та підозрою на коронавірусну інфекцію.

Приїзд мобільної бригади та ПЛР-тестування

Оскільки закладам охорони здоров'я платять за кожне проведене тестування методом ПЛР, то для пацієнта ця послуга є безкоштовною.

Мобільна бригада, яка приїжджає на виклик до пацієнта з підозрою або встановленим коронавірусом, повинна мати все необхідне для збору зразків та надання допомоги. І пацієнт не повинен платити ні за рукавички, ні за маски, на за бензин і будь-що інше.

Перебування на стаціонарі

Існує перелік медичних послуг для пацієнтів з COVID-19, який покриває Національна служба здоров'я України. Це означає, що для пацієнта вони повинні бути абсолютно безкоштовними.

Перелік безкоштовних послуг на стаціонарі: