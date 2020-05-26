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Які лікарняні послуги безкоштовні для пацієнтів з COVID-19: перелік від МОЗ

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Перелік безкоштовних послуг для хворих на COVID-19 - 24 Канал
Які послуги є безкоштовними для пацієнтів з коронавірусом / Ілюстративне фото

НСЗУ виділила медичним установам близько 163 мільйонів гривень за допомогу людям з коронавірусом або з підозрою на COVID-19. Також у службі встановили перелік з послуг, які повинні бути безкоштовними для цієї категорії пацієнтів.

Національна служба здоров'я Україна виплатила установам 162 944 463 гривень за допомогу пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19, повідомляє Урядовий портал.

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Виклик екстреної медичної допомоги

Якщо після виклику бригада визначає, що пацієнту непотрібна госпіталізація, – вона все одно повинна надати необхідну медичну допомогу, рекомендації стосовно самоізоляції та направлення на тестування для мобільної бригади.

НСЗУ платить відділенням ЕМД за кожен виїзд до пацієнтів з COVID-19 та підозрою на коронавірусну інфекцію. 

Приїзд мобільної бригади та ПЛР-тестування

Оскільки закладам охорони здоров'я платять за кожне проведене тестування методом ПЛР, то для пацієнта ця послуга є безкоштовною.

Мобільна бригада, яка приїжджає на виклик до пацієнта з підозрою або встановленим коронавірусом, повинна мати все необхідне для збору зразків та надання допомоги. І пацієнт не повинен платити ні за рукавички, ні за маски, на за бензин і будь-що інше.

Перебування на стаціонарі

Існує перелік медичних послуг для пацієнтів з COVID-19, який покриває Національна служба здоров'я України. Це означає, що для пацієнта вони повинні бути абсолютно безкоштовними.

Перелік безкоштовних послуг на стаціонарі:

  • Тестування на SARS-Co-V-2;
  • Лабораторні та інструментальні дослідження (ЕКГ, загальний клінічний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові, визначення рівня глюкози крові);
  • Меддопомога відповідно до галузевих стандартів;
  • Киснева підтримка;
  • Інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ та ЕКМО за необхідністю;
  • Знеболення та медикаментозна терапія;
  • Консультації лікарів інших спеціальностей тощо.

 

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Лікарня Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Національна служба здоров'я України Гроші Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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