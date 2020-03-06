Обмеження масових заходів в Україні через коронавірус: перелік міст та областей

Головний санлікар України Віктор Ляшко нещодавно анонсував обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні. Відтак, деякі області вже зробили перший крок.

3 березня в Україні зафіксували перший випадок захворювання Covid-19. Оскільки коронавірус стрімко шириться Європою, в країні готуються до того, що це не останній випадок зараження.

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Натомість декілька областей вже ввели скасування або обмеження масових заходів.

Заборона масових заходів у Чернівецькій області

Через випадок коронавірусу, на Буковині ввели надзвичайний стан. Усі навчальні заклади закрили на двотижневий карантин, а з 6 по 16 березня по області діє заборона на проведення будь-яких масових заходів.

Обмеження масових заходів у Сумах

Аби запобігти проникненню та подальшому поширенню коронавірусу в місті, міська влада Сум ввела обмеження на проведення масових заходів – як культурних, так і спортивних.

Заборона масових заходів у Житомирі

У Житомирі влада заборонила масові заходи: розважальні, спортивні та навіть святкові. Окрім того, буде створена мобільна група, яка здійснюватиме контроль безпосередньо за виконанням цього наказу.

Чи можна проводити масові заходи у Львові

Місцева влада ще 25 лютого порадила припинити заплановані на найближчий час масові заходи по всій області. "...Рекомендовано припинити масові заходи, що заплановані найближчим часом на території області", – йдеться у повідомленні. Втім, поки що це лише рекомендація, а не заборона.

Яка ситуація у Києві

У Києві немає заборони на проведення масових заходів – лише рекомендація щодо їх обмеження. Натомість КМДА попросила керівництва дитсадків та шкіл обмежити вхід стороннім людям у приміщення закладів (навіть батькам).

Також відомо, що КНУ імені Тараса Шевченка скасував усі найближчі масові заходи у всіх корпусах університету. Окрім того, викладачів, студентів та аспірантів припинили відправляти за кордон, натомість іноземні групи, делегації та просто окремі громадяни з-за кордону не прийматимуться.

Організатори Київського напівмарафону теж вжили заходів, заборонивши іноземцям брати участь (навіть професійним атлетам). Також обмежено час перебування учасників у стартових коридорах – до 15 хвилин.

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Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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