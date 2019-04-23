Жінка прийшла до тями після 27 років коми

У 1991 році унаслідок ДТП в ОАЕ жінка отримала серйозні травми головного мозку та впала в кому. Муніра Абдулла прийшла до тями через 27 років.

Син Омар Вебар, якому тоді було чотири роки, сидів на задньому сидінні автомобіля, але залишився неушкодженим, оскільки мати притисла його до свого тіла прямо перед аварією, пише The National.

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Син вирішив поділитися зворушливою історією для того, щоб люди ніколи не втрачали надії щодо своїх близьких.

Не вважайте їх мертвими, коли вони перебувають у такому стані,

– зазначив він.

Пані Абдуллу доставили у місцеву лікарню, а потім перевезли у Лондон. Там лікарі заявили, що жінка перебуває у вегетативному стані — не реагує на більшість подразників, але здатна відчувати біль. У 2017 році сім'я отримала грант від Ради коронного принца, урядового органу в Абу-Дабі, на переведення пані Абдулли до Німеччини.

Там вона пройшла ряд операцій, щоб виправити сильно скорочені м'язи рук і ніг. Жінка почала більш активно реагувати на навколишній світ, і тепер може вести бесіди. Наразі жінка проходить подальшу реабілітацію і почуває себе значно краще.

До слова, існує лише кілька випадків, коли після декількох років коми люди приходили до тями. Люди, які все ж виходять з коми, часто мають серйозні порушення функцій організму, викликані пошкодженням мозку.