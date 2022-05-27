Місцеві повідомили, що чули вибухи в Херсоні. Що саме вибухало поки невідомо, адже місто та частина області під тимчасовою окупацією, повідомляє 24 канал.

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Неспокійно і на Миколаївщині

У Миколаївській області люди також чули гучні вибухи. Було це біля місті Вознесенськ. Повідомлення писали соцмережі близько 9:18.

Попередньо припускали, що так долинають звуки з навчань, але дані потребували уточнення.

Згодом таки стало ясно, що це не навчання, а звуки ворожих прильотів. У Вознесенську оголосили повітряну тривогу.

Ця ситуація зайвий раз доводить, що не врато нехтувати попередженнями про загрозу. Треба негайно прямувати в укриття, не дивлячись на те, чи є у вашому регіоні бойові дії, чи їх нема. Ворог підступно атакує всю Україну. Тому при сигналі повітряної тривоги треба знайти безпечне місце. Від цього залежить життя українців.