Україна вшановує 29 серпня День пам’яті захисників, які загинули за 6 років у російсько-української війни. Дата приурочена до однієї з найбільших трагедій – "Іловайського котла". До шостих роковин Іловайська в Херсонській виставковій залі відкрилась виставка артефактів зі сходу.

Всі експонати власноруч зібрав та представив ветеран бойових дій на сході України Ігор Кравець. Про це повідомляє 24 канал.

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Боєць брав участь у російсько-українській війні. Саме на сході він зібрав уламки "Градів". Також виставка містить експонати, які належали бійцям, ветеранам – зокрема, їхні речі.

Всі охочі мають змогу побачити світлини 2014 року, уламки снарядів, відстріляні гільзи, озброєння, якими обстрілювали українських військових. Також у виставковій залі зображені портрети тих, хто не зміг вийти з оточення.

Під час виставки у приміщенні будівлі стоять соняхи, які є символом Іловайської трагедії. Всередині панує щемлива атмосфера. Захід "Іловайськ. День пам'яті" відвідали і родичі загиблих бійців, які виступили під час події.

Зауважимо, що в Іловайській трагедії загинули 16 бійців, родом з Херсонської області. Половина з них – це представники на той час міліційного батальйону "Херсон".

У Херсоні відкрили виставку до роковин Іловайської трагедії / Фото "Суспільне. Херсон"

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Що відомо про День пам'яті захисників України

День пам'яті захисників України відзначають 29 серпня. У цей день вшановують військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, що загинули у боротьбі за Україну.

Саме наприкінці серпня 2014 року сталась Іловайська трагедія. Українські бійці опинилися в кільці ворога. Росія запропонувала нашим воїнам вийти без зброї так званими "зеленими коридорами".

29 серпня у цих коридорах українських героїв підступно розстрілювали окупанти. Тоді загинули 366 українських воїнів, 429 – були поранені. Близько 300 – потрапили в полон.

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