Радісною подією поділилися у Харківській обласній військовій адміністрації. Як стало відомо, росіяни нібито відправили дітей на "оздоровлення".

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Відправили у Євпаторію на примусове "оздоровлення"

В Україну повернулися семеро дітей, яких окупанти ще в жовтні минулого року примусово вивезли на "оздоровлення" у дитячий табір Євпаторії. Вони не бачилися з рідними майже пів року і от нарешті прибули додому, на звільнену від загарбників територію.

Семеро українських дітей вдалося повернути додому / Фото Херсонська ОВА

Повернути депортованих дітей вийшло завдяки благодійному фонду "Save Ukraine". Обласна влада зустріла і привітала дітей.

Всі, кого досі утримує Росія, – і діти, й дорослі обов’язково повернуться додому, і міцно обіймуть близьких,

– зазначили у Херсонській ОВА.

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Загалом цього дня повернули 17 українських дітей

Під час окупації Харківської та Херсонської областей загарбники депортували деяких українських дітей вглиб Росії. А після того, як українські військові звільнили ці території, агресори відмовилися повертати неповнолітніх.

Відтак, благодійна організація "Save Ukraine" зайнялася цією важливою проблемою. Волонтерам вдалося повернути додому до рідних 17 дітей.