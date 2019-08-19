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      Hilton у Львові: як 72-метровий готель може змінити панораму міста – фото

      510 Читать новость на русском
      Панорама Львова
      Панорама Львова / 24 канал

      Перший у Львові готель Hilton хочуть збудувати на території Парку культури неподалік від історичного центру міста.

      Готель мають намір збудувати на вулиці Лижв'ярській на території колишнього музею історії військ Прикарпатського військового округу, який розташований на території парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.

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      Щоправда, міська влада поки не дала добро на зведення висотки, яка може кардинально змінити панораму міста.

      У Львівській міськраді пропонують провести міжнародний конкурс на проектування комплексу після чого, за словами мера Львова Андрія Садового, виконком зможе проголосувати за допустиму висоту.

      Проектанти представили візуалізації можливої панорами Львова з будівлею готелю висотою 72 метри.

      Львів панорама готель Хілтон
      72-метровий готель на панорамі Львова / Візуалізація ЛМР

      готель Львів Хілтон
      Як висотний готель може змінити панораму міста / Візуалізація

      Варто зазначити, що теперішні містобудівні умови дозволяють зводити будівлю висотою не більше 34 метрів.

      До слова, ще один готель відомої мережі Hilton планують збудувати неподалік від Міжнародного аеропорту у Львові.

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      Теги: Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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