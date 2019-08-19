Hilton у Львові: як 72-метровий готель може змінити панораму міста – фото

Перший у Львові готель Hilton хочуть збудувати на території Парку культури неподалік від історичного центру міста.

Готель мають намір збудувати на вулиці Лижв'ярській на території колишнього музею історії військ Прикарпатського військового округу, який розташований на території парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.

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Щоправда, міська влада поки не дала добро на зведення висотки, яка може кардинально змінити панораму міста.

У Львівській міськраді пропонують провести міжнародний конкурс на проектування комплексу після чого, за словами мера Львова Андрія Садового, виконком зможе проголосувати за допустиму висоту.

Проектанти представили візуалізації можливої панорами Львова з будівлею готелю висотою 72 метри.



72-метровий готель на панорамі Львова / Візуалізація ЛМР



Як висотний готель може змінити панораму міста / Візуалізація

Варто зазначити, що теперішні містобудівні умови дозволяють зводити будівлю висотою не більше 34 метрів.

До слова, ще один готель відомої мережі Hilton планують збудувати неподалік від Міжнародного аеропорту у Львові.