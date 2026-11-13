Чорнобиль міг вибухнути ще у 1982: як КДБ приховав першу серйозну аварію на АЕС

Насправді радянська влада роками грала у "російську рулетку" з атомом. Радіаційні витоки та часткове розплавлення активної зони відбувалися на ЧАЕС ще на початку 80-х, залишаючись під щільним ковпаком абсолютної секретності. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Що сталося всередині першого енергоблока на Чорнобильській АЕС у вересні 1982 року?

Через 40 років після Чорнобильської трагедії історики звертають особливу увагу не тільки на її саму, а й на подію, яка мала б стати гучним тривожним дзвоном для всього світу. 9 вересня 1982 року під час тестового запуску після планового ремонту у першому енергоблоці ЧАЕС сталася аварія – часткове розплавлення активної зони реактора.

Через критичну помилку операторів та конструктивні недоліки реактора типу РБМК-1000 подача води до одного з паливних каналів припинилася, температура миттєво злетіла до 3000 градусів, уранове паливо розплавилося, а графітовий сповільнювач зазнав серйозних пошкоджень. Наслідки були жахливими, але абсолютно невидимими для непосвячених – у повітря над Прип'яттю та навколишніми лісами було викинуто значну хмару радіоактивних газів та ізотопів.

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КДБ діяв блискавично та безжально. Жодного слова не просочилося у пресу, а мешканці Прип'яті бачили лише, як вулиці міста раптово почали інтенсивно мити спеціальними розчинами, пояснюючи це "звичайною санітарною профілактикою". Робітники, які очищали радіоактивний бруд усередині першого блоку, діставали величезні дози опромінення, але їхні медичні картки фальсифікували.

Та аварія 1982 року показала, що реактори РБМК мають фатальні недоліки у системі контролю та охолодження. Проте замість того, щоб зупинити експлуатацію всіх подібних установок, радянське керівництво наказало ліквідувати наслідки в умовах суворої таємниці. Ця інституційна брехня заклала фундамент для глобального апокаліпсиса, який чекав на планету всього через чотири роки.

Що варто знати про проблеми на Чорнобильській АЕС: дивіться відео _ellevika

Чому західні спецслужби не змогли попередити світ про колапс радянської ядерної програми?

Західні розвідки, зокрема британська МІ-6 та американське ЦРУ, регулярно отримували фрагментарні дані про проблеми на радянських інфраструктурних об'єктах. У розвідувальних зведеннях початку 1980-х років неодноразово згадувалися затримки у будівництві нових енергоблоків ЧАЕС та низька якість матеріалів. Проте Залізна завіса працювала настільки щільно, що скласти ці пазли в єдину картину неминучої катастрофи було майже неможливо.

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Упродовж 1979 – 1982 років під час зведення 3 та 4 енергоблоків відбувалися систематичні обвали перекриттів, використовували бракований бетон, а югославська арматура не витримувала заявлених навантажень. При тому 6-те управління КДБ, яке відповідало за економічну контррозвідку, ретельно фіксувало кожен інцидент.

Там знали про тріщини у стінах, про відшарування ізоляції та про те, що обладнання монтували з грубими порушеннями технологічних норм. Але замість того, щоб бити на сполох, спецслужби накладали на ці звіти гриф "Цілком таємно". Пріоритетом було виконання плану п'ятирічки та демонстрація Заходу уявної технологічної могутності СРСР.

Станом на сьогодні очевидно, що Радянський Союз свідомо ізолював свою ядерну програму від світової наукової спільноти. Західні інженери просто не мали доступу до креслень РБМК-1000, щоб вказати на їхню вибухонебезпечність за низьких потужностей. КДБ створив ідеальну ілюзію безпеки, яка коштувала життя тисячам людей.

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Приховуючи аварію 1982 року та системний брак під час будівництва, радянська система власноруч збудувала бомбу уповільненої дії. І коли у квітні 1986 року ця бомба вибухнула, світ зіткнувся не з раптовою випадковістю, а із закономірним фіналом багаторічної епохи брехні, страху та злочинної самовпевненості.