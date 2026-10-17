17 жовтня 1931 року присяжні винесли історичний вердикт, який назавжди змінив правила гри між державою та організованою злочинністю. Замість звинувачень у десятках жорстоких убивств, федеральний уряд використав проти "Обличчя зі шрамом" його власну бухгалтерію. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як звичайна математика змогла перемогти недоторканного короля злочинного світу?

Наприкінці 1920-х років Альфонсо Габріель Капоне був не просто гангстером, а справжнім архітектором тіньової імперії, чий щорічний нелегальний дохід від бутлегерства, рекету та грального бізнесу оцінюють у фантастичні на той час 100 мільйонів доларів. Він купував поліцейських, суддів та політиків гуртом і вроздріб, перетворивши Чикаго на свою особисту фортецю.

Правоохоронна система США опинилася в глухому куті – всі знали, хто стоїть за кривавою Бійнею у день Святого Валентина 1929 року, коли сімох конкурентів Капоне розстріляли у гаражі, але жоден свідок не наважувався дати свідчення у суді. Мафіозі завжди мав залізне алібі, адже ніколи не бруднив руки сам, віддаючи накази через складну ієрархічну мережу підлеглих. Здавалося, що цей кримінальний бос є абсолютно невразливим.

А проте ситуація кардинально змінилася, коли за справу взявся федеральний уряд за особистою вказівкою президента США Герберта Гувера, який вимагав покласти край зухвальству чиказького синдикату. Оскільки довести причетність Капоне до вбивств було юридично неможливо, Міністерство фінансів США вирішило вдарити по найслабшому місцю мафії – її гаманцю.

Фундаментом для цієї безпрецедентної атаки стало рішення Верховного суду США 1927 року у справі "Сполучені Штати проти Саллівана", яке постановило, що нелегально здобуті доходи також підлягають оподаткуванню. Це означало, що навіть якщо гроші зароблені на контрабанді алкоголю, з них усе одно треба платити податки.

Спеціальний агент Служби внутрішніх доходів (IRS) Френк Вілсон разом зі своєю командою розпочав титанічну роботу, занурившись у мільйони фінансових документів, банківських чеків та квитанцій. Вони шукали голку в копиці сіна, адже Капоне ніколи не відкривав банківських рахунків на своє ім'я і розплачувався лише готівкою. Але прорив стався – коли слідчі знайшли стару бухгалтерську книгу з підпільного грального закладу "Готорн".

Там серед колонок цифр фігурувало ім'я "Аль" та відсотки від прибутків. Цей непримітний паперовий доказ, підкріплений свідченнями кількох наляканих, але переконаних урядом бухгалтерів мафії, став тим самим фінансовим капканом, з якого король злочинного світу вже не зміг вирватися.

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Чому судовий процес 1931 року над Аль Капоне став найгучнішим фінансовим трилером в історії США?

Коли восени 1931 року розпочався суд, Аль Капоне випромінював абсолютну впевненість у власній безкарності, з'являючись у залі суду у дорогих костюмах канаркового кольору та роздаючи автографи журналістам. Він мав усі підстави для оптимізму – його синдикат заздалегідь дістав список майбутніх присяжних, і люди Капоне вже встигли "попрацювати" з кожним із них, використовуючи щедрі хабарі та жорсткі погрози.

Мафіозі очікував на швидке виправдання, вважаючи, що система правосуддя вкотре дасть збій перед його грошима та впливом. Проте він недооцінив інтелект та принциповість федерального судді Джеймса Вілкерсона, який вів цю історичну справу. Уранці перед початком засідання, коли Капоне вже готувався святкувати перемогу, суддя зробив хід, який увійшов у підручники з юриспруденції.

Він несподівано наказав судовим приставам повністю замінити склад присяжних, помінявши їх із колегією з іншої зали суду, де розглядали геть іншу справу. Нові присяжні, яких мафія не встигла ні підкупити, ні залякати, були негайно ізольовані від зовнішнього світу – і от у цей момент самовпевнена посмішка назавжди зникла з обличчя Капоне, бо він зрозумів, що його імперія руйнується просто на очах.

Прокурор Джордж Джонсон блискуче представив докази того, що з 1924 по 1929 рік Капоне приховав від держави понад мільйон доларів доходу, не сплативши 215 тисяч доларів податків. 17 жовтня 1931 року, після 9 годин обговорення, оновлене журі присяжних визнало Аль Капоне винним за 5 пунктами звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Через тиждень, 24 жовтня, суддя виніс безпрецедентно суворий вирок – 11 років федеральної в'язниці, 50 тисяч доларів штрафу та відшкодування судових витрат. Цей вердикт став не просто кінцем кар'єри найвідомішого гангстера епохи, а створив новий та надзвичайно ефективний алгоритм боротьби з організованою злочинністю.

Відтоді принцип "слідуй за грошима" став головною зброєю спецслужб усього світу, довівши, що навіть найжорстокіших убивць можна знищити за допомогою звичайного податкового кодексу та невідворотної сили математики. А що ж Аль Капоне? Згодом він втратив розум від нейросифілісу у стінах Алькатраса і помер у 1947 році.