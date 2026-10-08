Це був потужний скрипторій, інтелектуальний хаб зі збірками античної мудрості та візантійської теології – радше за все. Адже фізично перевірити це неможливо – усі ті безцінні фоліанти зникли. І навіть сьогодні, коли сучасні технології дозволяють сканувати землю на десятки метрів углиб, а ШІ допомагає розшифровувати стародавні тексти, ця таємниця продовжує розбурхувати уми дослідників. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чи згоріла бібліотека Ярослава Мудрого у вогні монгольської навали?

Звідки ми взагалі знаємо, що ця бібліотека існувала? Головним і фактично єдиним писемним доказом є згадка у "Повісті минулих літ". Під 1037 роком літописець залишив такий запис: "Ярослав же сей, як ото ми сказали, любив книги і, многі написавши, положив у церкві святої Софії, яку спорудив сам". Саме ці слова підтверджують факт створення великої книгозбірні – але чому доля її досі залишається невідомою?

Найпоширеніша і найбільш науково обґрунтована теорія полягає у тому, що книгозбірня загинула в апокаліптичному полум'ї 1240 року, коли орди Батия прорвали оборону Києва. Тотальні руйнування міста є доведеним фактом, проте шукачі скарбів та ентузіасти часто ставлять питання – а чи могли ченці, які десятиліттями кропітко переписували ці тексти, спробувати врятувати їх від вогню? З погляду середньовічного ставлення до сакральних текстів, спроби сховати найцінніше дійсно могли бути.

Прихильники цієї версії неодноразово звертали увагу й на складну систему підземних комунікацій стародавнього Києва. Дійсно, Софійський собор та прилеглі монастирські комплекси стоять на розгалуженій мережі карстових печер та штучних тунелів. Дослідники, використовуючи георадари (GPR), періодично фіксують порожнечі під історичним центром міста – а це підживлює легенди про те, що найцінніші манускрипти могли бути ретельно запаковані у просмолені дубові скрині та сховані у глибоких криптах.

Підземелля ж згодом могли обвалитися через землетруси або руйнування під час воєн наступних століть. Дехто досі вірить, що частина бібліотеки лежить у темряві київських глибин, чекаючи на масштабні розкопки. Але наразі слід розуміти головний факт – за всіх численних археологічних досліджень жодних слідів сховищ книг під землею у Києві не виявлено.

Куди зникла бібліотека Ярослава Мудрого: дивіться відео OleksandrAlforov

Чи могли манускрипти Русі стати посагом європейських королев?

Русь не була ізольованою східною околицею Європи – навпаки, була невіддільною частиною європейської макроекономічної та династичної мережі. Сам же Ярослав Мудрий був справжнім "тестем Європи" – його доньки стали королевами Франції, Угорщини, Норвегії. На цьому тлі виникла ще одна гіпотеза – що частина княжої бібліотеки не була втрачена, а органічно інтегрувалася в європейський культурний простір.

Популярна легенда свідчить, що коли Анна Ярославна вирушала до Франції, вона везла з собою знамените Реймське Євангеліє. Хоча сучасні історики ставлять під сумнів саме її причетність до появи цієї книги у Франції, відомо, що пізніше на цьому рукописі дійсно присягали французькі монархи. Та хай там як, цей міф надихає дослідників припускати, що окремі фоліанти з бібліотеки Ярослава могли розійтися Європою як дипломатичні дарунки та королівський посаг.

Існує також припущення, що окремі вцілілі книги Русі можуть зберігати у давніх архівах Ватикану, Сорбонни, старих європейських монастирів або у приватних колекціях. Протягом століть їх могли каталогізувати під загальними назвами як "невідомі візантійські рукописи" або "слов'янські тексти XI століття".

У наші ж дні завдяки глобальним проєктам з оцифрування середньовічних манускриптів з'являється надія на нові відкриття. Нейромережі та штучний інтелект дедалі частіше допомагають аналізувати тисячі нерозпізнаних текстів, шукаючи специфічні лінгвістичні маркери. Тож цілком можливо, що розвиток технологій колись допоможе нам знайти хоча б окремі вцілілі сторінки легендарної бібліотеки Ярослава Мудрого.