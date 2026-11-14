Квиток на знущання: чому мільйони європейців купували право дивитися на людей у клітках

Найбільше шокує, що остання така виставка відбулася не у темні віки, а під час грандіозної Всесвітньої виставки у Брюсселі 1958 року. У той час за фасадом цивілізованості та технологічного прогресу ховалася жорстока колоніальна реальність, яка назавжди залишила кривавий слід в історії Франції та Бельгії. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чому мільйони французів та бельгійців платили гроші за знущання з людей?

Наприкінці ХІХ століття Європа переживала пік своєї імперської могутності, і колоніальним державам було життєво необхідно виправдати безжальну експлуатацію заморських територій. Саме тоді народилася цинічна ідея етнологічних експозицій, які мали на меті продемонструвати європейцям так звану "дикість" підкорених народів та штучно підкреслити велич білої раси.

У 1889 році, коли Париж гучно святкував відкриття Ейфелевої вежі, за якийсь кілометр чи два від неї на Esplanade des Invalides розгорнувся справжній невільничий табір, де чотири сотні африканців та представників інших корінних народів виставили на загальний огляд як екзотичних тварин. При тому цей жахливий соціальний експеримент мав настільки приголомшливий комерційний успіх, що миттєво перетворився на прибуткову індустрію розваг, яка отруїла свідомість усієї Західної Європи.

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Бельгійський король Леопольд II, чия тиранія у Конго забрала мільйони життів, пішов ще далі у своєму маніакальному прагненні вразити публіку. У 1897 році для Міжнародної виставки у Брюсселі він наказав силоміць привезти 267 конголезців, яких розмістили у спеціально збудованих "африканських селах" у передмісті Тервюрен. Людей змушували носити традиційний, але абсолютно невідповідний для холодного європейського клімату одяг, через що 7 африканців померли від пневмонії та були потайки поховані у безіменних могилах неподалік від місця своєї ганебної експозиції.

Франція не відставала у цих змаганнях з цинізму – під час Паризької колоніальної виставки 1931 року понад 34 мільйони відвідувачів прийшли подивитися на "живі експонати", яких змушували імітувати примітивний побут, танцювати під барабани та розважати натовп. Європейська публіка, сп'яніла від почуття власної вищості, кидала їм монети та їжу, щиро вірячи у свою велику "цивілізаційну місію", тоді як за лаштунками цих виставок люди страждали від інфекційних хвороб, хронічного недоїдання та глибокої психологічної травми.

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Людські зоопарки – ганебна сторінка історії Європи: дивіться відео WAS_UA

Як Брюссельська виставка 1958 року стала останнім "людським зоопарком" в історії?

У 1958 році Бельгія приймала першу повоєнну Всесвітню виставку (Expo 58), головним символом якої став футуристичний Атоміум – монумент, що уособлював непохитну віру людства у науку, мирний атом та світле майбутнє. Здавалося б, після жахів Другої світової війни, Голокосту та ухвалення Загальної декларації прав людини у 1948 році подібні явища мали б назавжди зникнути з лиця землі як страшний сон – але буквально у тіні того блискучого металевого гіганта бельгійський уряд відтворив типове конголезьке село, куди привезли 598 чоловіків, жінок та дітей з Центральної Африки.

Їх поселили за низькою бамбуковою огорожею, змусивши щодня розігрувати перед туристами принизливі сцени з "дикого життя", майструвати примітивні знаряддя праці та співати пісні на втіху роззявам. Контраст між атомною епохою та відвертим расизмом був настільки разючим, що навіть тогочасна європейська преса почала ставити владі вкрай незручні запитання – але справжній бунт підняли самі конголезці.

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Відвідувачі виставки поводилися гірше за диких звірів – вони відверто сміялися з африканців, кричали на них, кидали через паркан банани та цукерки, вимагаючи реакції, ніби перед ними були мавпи у вольєрі. Зрештою, людська гідність перемогла колоніальний диктат – конголезькі учасники виставки, не витримавши щоденних знущань, категорично відмовилися виходити до публіки, зібрали свої речі та зажадали негайного повернення на батьківщину.

Бельгійська влада, налякана можливим міжнародним скандалом та бойкотом, була змушена достроково закрити цю ганебну експозицію, поставивши остаточну крапку в історії європейських людських зоопарків. До сьогодні Королівський музей Центральної Африки у Тервюрені, який колись був символом імперської гордості Леопольда II, повністю реконструйований і слугує суворим нагадуванням про злочини колоніалізму. Проте історія людських зоопарків назавжди залишається болючою раною, яка нагадує нам фундаментальну істину, що межа між цивілізацією та варварством є надзвичайно крихкою.