Десятиліттями навколо її імені будували красиві міфи про визнання найвидатнішими геніями сучасності, які мали б компенсувати її реальні злидні. Насправді ж історія цієї жінки з поліського села Болотня є набагато складнішою та трагічнішою, ніж звичні пропагандистські легенди. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чи дійсно Пабло Пікассо схилявся перед талантом української художниці?

Перенесений у дитинстві поліомієліт назавжди скував фізичні можливості Марії Примаченко, але це ж стало й каталізатором для формування безмежного внутрішнього всесвіту. Її космічні птахи та химерні звірі випромінювали потужну антимілітаристську енергетику, що особливо резонувало в Європі напередодні Другої світової війни. Власне, міжнародний тріумф української мисткині розпочався у 1937 році на Всесвітній виставці мистецтв і технологій у Парижі, де вона здобула золоту медаль. Західноєвропейські мистецтвознавці, які на той час були захоплені пошуками нових форм, зіткнулися з абсолютно чистим, первісним та потужним візуальним голосом.

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Проте знаменита фраза Пабло Пікассо "Я схиляюся перед мистецьким дивом цієї геніальної українки" є лише стійким культурним міфом. Сучасні дослідники, ретельно вивчаючи архіви, каталоги та мемуари, не знайшли документальних підтверджень цих слів. Сам міф почав активно формуватися, коли радянська влада "перевідкрила" Марію Примаченко у 1960-х роках перед врученням їй Шевченківської премії – радянській пропаганді було важливо довести, що проста селянка з колгоспу здатна підкорити "буржуазний Захід". Відтак та нібито цитата Пікассо стала класичним прикладом, як закриті тоталітарні суспільства намагаються легітимізувати своїх геніїв через вигадане визнання західними авторитетами.

Водночас відсутність слів Пікассо у жоден спосіб не применшує реального впливу Примаченко на європейський мистецький простір. Міжнародні довідники класифікують її роботи як феноменальний прояв наївного мистецтва (Naïve art) або ар-брют (Art Brut). Західні критики ставили її ім'я в один ряд із видатним французьким примітивістом Анрі Руссо. Сьогодні провідні світові інституції цілковито визнають її спадщину частиною глобального культурного канону, незалежно від будь-яких вигаданих цитат.

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Найцікавіше з біографії Марії Примаченко: дивіться відео LastHetman

Чому ж світова слава не врятувала геніальну мисткиню від радянських злиднів?

Відповідь на це питання криється у самій природі тоталітарної держави. Радянський Союз використовував Марію Примаченко як зручний інструмент культурної дипломатії, відправляючи її роботи на міжнародні виставки до Монреаля, Праги та Парижа. Метою було продемонструвати Заходу міф про "щасливого радянського селянина", якому держава нібито дає можливість вільно творити. Проте насправді ця система була лише витонченою формою інтелектуального та економічного рабства. Держава повністю привласнювала всі міжнародні гонорари, премії та фінансові вигоди від виставок, залишаючи саму художницю в умовах штучної безпросвітної бідності.

Умови життя жінки, чиї картини сьогодні оцінюють у сотні тисяч доларів, неприємно вражали. Вона жила у старій сільській хаті без базових побутових зручностей, часто не маючи доступу до професійних художніх матеріалів. Свої шедеври вона створювала на звичайному дешевому папері за допомогою звичайної дитячої гуаші. Радянська бюрократична машина свідомо тримала її в статусі "народної майстрині", категорично забороняючи виїзд за кордон. Вона не могла отримати заслужені нагороди або просто побачити світ, який так щиро захоплювався її унікальним талантом.

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Окремим феноменом, який радянська влада часто ігнорувала, були авторські підписи Марії до своїх робіт. На звороті картин вона залишала глибокі філософські, часто римовані приказки та антивоєнні послання, які перетворювали її живопис на цілісний поетично-візуальний всесвіт. До прикладу: "Атомна війна – будь проклята вона! Щоб люди не знали і горя не мали!" або "Лежень ліг під яблунею, щоб яблуко само в рот упало, а воно його по лобі вдарило".

Трагедія її ізоляції набула апокаліптичних масштабів у 1986 році – після Чорнобильської катастрофи рідне село Марії Примаченко Болотня опинилося на самій межі зони відчуження. Відтак художниця, яка все життя оспівувала гармонію природи, була змушена спостерігати, як радіація вбиває її рідне Полісся. Померла Примаченко у 1997 році. А коли у 2022 році під час наступу на Київ російські окупанти спалили її музей в Іванкові, місцеві під обстрілами героїчно врятували картини з будівлі у вогні – відтоді творчість Марії стала ще й світовим символом української незламності.