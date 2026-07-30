Но в этой трагедии сплелись не только беспомощность человека и борьба за выживание. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

30 июля 1945 года – ночь, когда Тихий океан стал ловушкой для USS Indianapolis

Тяжелый крейсер USS Indianapolis был не просто боевым кораблем и одной из гордостей военного флота США. Именно он за несколько дней до гибели доставил на остров Тиниан компоненты первой атомной бомбы ("Малыш"), которую впоследствии сбросят на Хиросиму. После секретной миссии крейсер получил новый приказ, но очень скоро превратился в металлический обломок в пламени среди океана.

30 июля 1945 года американское судно было торпедировано японской подлодкой I-58 в Филиппинском море. Корабль шел в темноте, когда два снаряда попали в него со смертоносной точностью – судно затонуло примерно через 12 минут. Почти только что выполнив миссию исторического масштаба, USS Indianapolis погиб в полной тишине и без должной защиты.

Для сотен моряков это стало началом четырехдневных ужасов, вписавшихся в историю Второй мировой войны как одна из самых страшных морских трагедий США. Одна из главных причин – отсутствие путей быстрого выявления катастрофы. USS Indianapolis шел без эскорта, а его исчезновение не было незамедлительно зарегистрировано в системе командования как чрезвычайное событие.

Официальное расследование после войны установило, что ряд ошибок, учитывая провалы в связи и координации, не дал начать поиск вовремя. Именно поэтому выжившие после торпедирования провели в море гораздо дольше, чем это можно было бы представить в нормальной ситуации. И при этом океане разворачивалась настоящая драма.

История о крушении USS Indianapolis и нападении акул, которое пережили спасенные: смотрите видео WeirdHistory

Как моряки USS Indianapolis спасались в воде среди акул?

Часть экипажа погибла сразу от взрывов и опрокидывания корабля, другие успели прыгнуть в воду – но оказались в ловушке без спасательных лодок, без достаточного количества жилетов, без питьевой воды. Солнце пекло днем, ночь приносила холод и истощение, а вокруг было только безграничное море. При таких условиях еще и страх приобретал буквально физическую форму.

Три дня моряки дрейфовали среди обломков и волн, боролись за жизнь и за способность не потерять рассудок. Некоторые держались кучами, некоторые дрейфовали сам, многие пили морскую воду и из-за этого еще быстрее теряли силы. Жара, обезвоживание, ранения и галлюцинации медленно ломали людей, еще вчера бывших дисциплинированной командой военного корабля.

Свидетельства выживших подтверждают, что самым страшным врагом была не столько вода, сколько время – когда каждый час тянется как вечность, а на горизонте нет ни одного самолета или корабля. А еще акулы. Именно история об акулах сделала трагедию USS Indianapolis всемирно известной.

Исследования не подтверждают всего того мифологизированного ужаса, который годами раздувала популярная культура. Впрочем, опасность была реальной – вода, раненые люди, кровь, беспомощность и ночное море создали условия, при которых акуле было легко приблизиться к людям. Показания очевидцев подтверждают, что нападения акул были частью трагедии, хотя ее масштаб в публичном воображении преувеличили.

Как бы там ни было, а лишь 2 августа 1945 года экипаж американского патрульного самолета случайно заметил тех, кто еще держался на воде. Из примерно 1200 человек на борту спаслись лишь чуть более 300. После войны дело расследовали, а капитан корабля Чарльз Б. Маквэй даже подвергся судебному преследованию – но его репутацию частично реабилитировали уже после смерти.