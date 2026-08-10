Именно там решалась самая сложная задача Манхэттенского проекта – заставить плутониевое ядро сжиматься не хаотично, а равномерно, симметрично. Без этого взрыв атомной бомбы просто не произошел бы. 24 Канал расскажет обо всем этом чуть подробнее.

Почему именно взрывные линзы стали сердцем плутониевой бомбы?

История Георгия Кистякивского – не только о науке, но и о событиях, изменивших мир. Этот человек оказался в центре работ над особыми линзами – системой, которая превращала обычный взрыв в чрезвычайно сложный инструмент имплозии. Именно это было критически важным для плутониевой бомбы Fat Man ("Толстяк"). Без правильно спроектированных взрывных линз ударная волна не сжимала бы ядро равномерно, а нарушала бы симметрию, сводя на нет весь замысел.

Чтобы понять значение работы Кистякивского, нужно представить, насколько тонкой была грань между успехом и провалом. В плутониевой бомбе недостаточно просто взорвать заряд. Нужно было создать чрезвычайно равномерное давление, которое сжимало бы субкритическую массу плутония до состояния, при котором начиналась бы цепная реакция. Если бы имплозия была даже чуть неравномерной, материал деформировался бы не так, как нужно, и система могла бы не сработать.

Именно здесь и появились взрывные линзы – сложный механизм из нескольких типов взрывчатых веществ, формировавший нужную геометрию ударной волны. Это было похоже на создание невидимой оптики для взрыва – не линзы из стекла, а линзы из энергии, скорости и точного расчета. Кистякивский был среди тех, кто помог сделать эту идею пригодной для реального применения.

Исторические источники Манхэттенского проекта о Джордже Кистякивском (так его называли в США) подтверждают, что он был одним из ведущих экспертов по взрывчатым веществам в Лос-Аламосе. А его вклад в разработку имплозивной схемы стал решающим для успеха плутониевого оружия.

Интересные факты из биографии Георгия Кистякивского: смотрите видео user-gu9nk9cc5t

Как Кистякивский из Киева оказался в центре атомного проекта США?

Георгий Кистякивский родился в Боярке (в то время это был поселок Будаевка Киевского уезда) в 1900 году. Его биография – это путь человека, которого бурный ХХ век вырвал из украинского и европейского контекста и занес в Соединенные Штаты. Там Кистякивский стал одним из самых авторитетных ученых в области физической химии и взрывных процессов.

После эмиграции он сделал научную карьеру в США, в частности в Гарварде, а во время Второй мировой войны его знания оказались необходимыми для одного из самых секретных проектов в истории. И в Лос-Аламосе он был не просто еще одним специалистом.

Кистякивский имел репутацию человека, мыслившего точно, резко и без иллюзий. Именно такие специалисты были нужны команде Роберта Оппенгеймера. В проекте, где каждый миллиметр и каждая микросекунда могли определить судьбу всей конструкции, его роль была структурной.

Кульминацией этой работы стал тест Trinity, проведенный 16 июля 1945 года в Нью-Мексико. Именно там человечество впервые убедилось, что имплозивная схема действительно работает. Эксперимент, вошедший в мировую историю как начало ядерной эры, стал также проверкой для всех, кто годами создавал эту сложную конструкцию из теорий, экспериментов и бессонных ночей.

Без точного подбора взрывчатых материалов (в том числе и химического детонатора, созданного при участии Георгия Кистякивского), формы зарядов и времени детонации имплозия не дала бы нужного эффекта. И тогда история атомной бомбы могла бы пойти по другому пути – более длительному, дорогостоящему и, возможно, совсем не такому, каким ее знает мир.

Как Георгий Кистякивский помог США создать атомную бомбу: смотрите видео Cikava_Istorija

Что стоит знать о значении Кистякивского для Украины?

Для Украины фигура Кистякивского имеет особое значение. Он родился на украинской земле, что, конечно, не делает его "украинским ученым" в современном формальном смысле, но четко показывает – человек из украинского пространства оказался в самом центре событий, определивших ядерный порядок второй половины ХХ века.

Кистякивский никогда не был политическим символом, но стал символом интеллекта, действующего в условиях исторической катастрофы и технологического прорыва. Именно потому имя этого ученого стоит помнить не только как часть истории Лос-Аламоса или Манхэттенского проекта, но и как часть украинской биографической карты ХХ века.

Георгий Кистякивский был не просто участником атомного проекта. Он был одним из тех, кто научил взрыв работать по замыслу человека, таким образом пройдя путь от Киева до самых секретных лабораторий США и оставив след в событии, которое изменило мир навсегда.

Но это еще не конец истории. Позже Кистякивский радикально изменил свои взгляды и стал активным сторонником разоружения. Работая научным советником президента Дуайта Эйзенхауэра, он вместе с другими единомышленниками убедил лидера страны инициировать первые официальные переговоры с СССР о запрете испытаний атомного оружия в атмосфере.

А еще позже в знак протеста против эскалации Холодной войны и бомбардировок Вьетнама он демонстративно разорвал все связи с Пентагоном. И до конца жизни в 1982 году возглавлял влиятельный антивоенный Council for a Livable World – "Комитет за пригодный для жизни мир".