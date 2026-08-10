А там вирішувалося найскладніше завдання Манхеттенського проєкту – змусити плутонієве ядро стискатися не хаотично, а рівномірно, симетрично. Вибуху атомної бомби без цього просто не було б. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Чому саме вибухові лінзи стали серцем плутонієвої бомби?

Історія Георгія Кістяківського – не лише про науку, а й про події, що змінили світ. Цей чоловік опинився у центрі робіт над особливими лінзами – системою, яка перетворювала звичайний вибух на надзвичайно складний інструмент імплозії. Саме це було критично важливим для плутонієвої бомби Fat Man ("Товстун"). Без правильно спроєктованих вибухових лінз ударна хвиля не стискала б ядро рівномірно, а розривала б симетрію, зводячи нанівець увесь задум.

Щоб зрозуміти значення роботи Кістяківського, треба уявити, наскільки тонкою була межа між успіхом і провалом. У плутонієвій бомбі недостатньо просто підірвати заряд. Потрібно було створити надзвичайно рівномірний тиск, який би стискав субкритичну масу плутонію до стану, за якого починалася ланцюгова реакція. Якщо імплозія була б навіть трохи нерівною, матеріал деформувався б не так, як треба, і система могла б не спрацювати.

Саме тут і з'явилися вибухові лінзи – складний механізм із декількох типів вибухових речовин, який формував потрібну геометрію ударної хвилі. Це було схоже на створення невидимої оптики для вибуху – не лінзи зі скла, а лінзи з енергії, швидкості й точного розрахунку. Кістяківський був серед тих, хто допоміг зробити цю ідею придатною до реального застосування.

Історичні джерела Манхеттенського проєкту про Джорджа Кістяківського (так його називали у США) підтверджують, що той був одним із провідних експертів із вибухових речовин у Лос-Аламосі. А його внесок у розробку імплозивної схеми став вирішальним для успіху плутонієвої зброї.

Цікаві факти з біографії Георгія Кістяківського: дивіться відео user-gu9nk9cc5t

Як Кістяківський з Києва опинився в центрі атомного проєкту США?

Георгій Кістяківський народився у Боярці (на той час це було селище Будаївка Київського повіту) у 1900 році. Його біографія – це шлях людини, яку вирвало з українського та європейського контексту бурхливе ХХ століття й занесло до Сполучених Штатів. Там Кістяківський став одним із найавторитетніших учених у галузі фізичної хімії та вибухових процесів.

Після еміграції він зробив наукову кар'єру у США, зокрема у Гарварді, а під час Другої світової війни його знання виявилися необхідними для одного з найсекретніших проєктів в історії. І у Лос-Аламосі він не був просто ще одним спеціалістом.

Кістяківський мав репутацію людини, яка мислила точно, різко й без ілюзій. Саме такі фахівці були потрібні команді Роберта Оппенгеймера. У проєкті, де кожен міліметр і кожна мікросекунда могли визначити долю всієї конструкції, його роль була структурною.

Кульмінацією цієї праці став тест Trinity, проведений 16 липня 1945 року у Нью-Мексико. Саме там людство вперше побачило, що імплозивна схема справді працює. Дослід, який увійшов у світову історію як початок ядерної доби, став і перевіркою для всіх, хто роками будував цю складну конструкцію з теорій, експериментів і безсонних ночей.

Без точного підбору вибухових матеріалів (зокрема й хімічного детонатора, який створили за участі Георгія Кістяківського), форми зарядів і часу детонації імплозія не дала б потрібного ефекту. І тоді історія атомної бомби могла б піти іншим шляхом – довшим, дорожчим і, можливо, зовсім не таким, як її знає світ.

Як Георгій Кістяківський допоміг США створити атомну бомбу: дивіться відео Cikava_Istorija

Що варто знати про значення Кістяківського для України?

Для України постать Кістяківського має окрему вагу. Він народився на українській землі, що, звісно, не робить його "українським ученим" у сучасному формальному сенсі, але чітко показує – людина з українського простору опинилася у самому центрі подій, які визначили ядерний порядок другої половини ХХ століття.

Кістяківський ніколи не був політичним символом, але став символом інтелекту, який працює в умовах історичної катастрофи та технологічного прориву. Саме тому ім'я цього вченого варто пам'ятати не лише як частину історії Лос-Аламоса чи Манхеттенського проєкту, а і як частину української біографічної мапи ХХ століття.

Георгій Кістяківський був не просто учасником атомного проєкту. Він був одним із тих, хто навчив вибух працювати за людським задумом, у такий спосіб пройшовши шлях від Києва до найсекретніших лабораторій США і залишивши слід у події, яка змінила світ назавжди.

Але це ще не кінець історії. Пізніше Кістяківський радикально змінив погляди та став активним прихильником роззброєння. Працюючи науковим радником президента Двайта Айзенгавера, він з іншими однодумцями переконав лідера країни ініціювати перші офіційні переговори з СРСР про заборону випробувань атомної зброї в атмосфері.

А ще пізніше у протест до ескалації Холодної війни та бомбардувань В'єтнаму він демонстративно розірвав усі зв'язки з Пентагоном. І до кінця життя у 1982 році очолював впливовий антивоєнний Council for a Livable World – "Комітет за придатний для життя світ".