До сих пор ведутся споры, было ли это проявлением наивного политического романтизма или стратегически взвешенным решением. 24 Канал расскажет обо всем чуть подробнее.

Почему лидеры УНР принципиально хотели провести выборы, даже несмотря на войну?

Зима на рубеже 1917 и 1918 годов могла бы быть для Восточной Европы просто холодной, но вместо этого она еще и дышала порохом, отчаянием и неминуемым коллапсом старых империй. Даже в Киеве, который еще вчера казался тыловым городом, воздух вибрировал от артиллерийской канонады. Российские большевистские отряды под командованием Михаила Муравьева неумолимо сжимали кольцо вокруг украинской столицы, а на штыках несли новую кровавую реальность, где право силы полностью подменяло силу права.

И именно в этот апокалиптический момент, когда логика войны, казалось бы, диктует необходимость введения жесткой военной диктатуры, Украинская Народная Республика делает шаг, который западные обозреватели того времени называли смесью безумия и беспрецедентного политического благородства. Речь идет о проведении выборов в Украинское Учредительное собрание. И люди действительно пошли к избирательным урнам – под аккомпанемент шрапнели, разрывающейся над золотоверхими храмами.

Избирательные участки открывали в деревнях и городках, где власть менялась по несколько раз в неделю. Бюллетени доставляли под охраной немногочисленных верных войск, часто через территории, уже контролируемые анархистскими бандами или красногвардейцами. Это была логистика абсурда, умноженная на веру в то, что бумажка с голосом избирателя весит больше, чем пуля из винтовки.

Здесь стоит подчеркнуть, что поведение украинского руководства в те дни было продиктовано не столько наивным идеализмом, сколько острой потребностью в абсолютной легитимности на международной арене. Для западного мира, который только что услышал "Четырнадцать пунктов" Вудро Вильсона с их акцентом на право наций на самоопределение, легитимность власти измерялась не количеством штыков, а демократическим мандатом. Поэтому Центральная Рада, осознавая свою шаткую позицию, пыталась разговаривать с Западом на понятном тому языке – права и избирательных процедур.

Более того, украинские лидеры оказались в эпицентре геополитического торнадо. Приближались мирные переговоры в Брест-Литовске, и чтобы сесть за стол переговоров с Центральными державами (Германией и Австро-Венгрией) как полноправный субъект международного права, УНР нуждалась в неопровержимом доказательстве, что она представляет волю народа, а не является просто группой интеллектуалов-узурпаторов.

Большевики, которые параллельно создавали свое марионеточное правительство в Харькове, апеллировали к "воле пролетариата", подкрепленной российским оружием. УНР могла противопоставить этому лишь юридически безупречный мандат, полученный в результате всенародного волеизъявления. То есть выборы были не прихотью, а оружием – возможно, единственным оружием массового дипломатического поражения, которое оставалось в арсенале Киева.

О выборах в УНР и почему в итоге так и не провели Учредительное собрание: смотрите видео 10questions_ua

Как Запад оценил "чистую демократию" УНР во время наступления российских войск?

Британские и французские дипломатические миссии, находившиеся тогда в Киеве, оставили поразительные свидетельства. Генерал Жорж Табуи, комиссар Франции при правительстве УНР, в своих депешах в Париж описывал ситуацию с нескрываемым удивлением военного человека. Он видел правительство, которое вместо тотальной мобилизации и террора в ответ на большевистское наступление скрупулезно разрабатывало один из самых прогрессивных избирательных законов в Европе.

Закон о выборах в Учредительное собрание УНР предусматривал всеобщее, равное, прямое и тайное голосование по пропорциональной системе, причем избирательное право предоставлялось женщинам – а это шаг, на который на тот момент еще не решились ни Великобритания, ни Франция, ни Соединенные Штаты Америки. Для французского генерала это выглядело как политический романтизм высочайшего порядка.

Британский представитель в Киеве Джон Пиктон Багге в своих отчетах в МИД также отмечал эту отчаянную попытку институционализации государства. Багге, как опытный дипломат, понимал, что в условиях хаоса, когда фронты Первой мировой войны рушились, а миллионы дезертиров с оружием в руках терроризировали население, проведение выборов было актом колоссального организационного мужества.

Проведение выборов во время наступления врага также было попыткой закрепить суверенитет не только в пространстве, но и во времени. Исходя из того, что даже если большевики захватят Киев (что они в конечном итоге и сделали, устроив кровавую резню, потрясшую европейских наблюдателей), любая оккупационная власть будет нелегитимной с точки зрения международного права.

Украинское государство таким образом превращалось из временного политического проекта в бессмертную юридическую сущность, права которой были зафиксированы волеизъявлением миллионов. И эмоциональную значимость этого трудно переоценить.

Историки в США сравнивают этот эпизод истории Украины с выборами своего президента в 1864 году, когда Авраам Линкольн настоял на проведении голосования в разгар кровавой Гражданской войны. Он утверждал, что если отменить выборы из-за войны, то демократия уже потерпела поражение. УНР действовала по той же логике – остановить демократический процесс из-за наступления Муравьева означало бы признать моральную победу большевизма еще до военного поражения.

При каких исторических обстоятельствах провозглашали независимость УНР: смотрите видео bazovana_istoriya

Могли ли выборы в УНР быть ошибкой?

Многие историки придерживаются иного мнения относительно целесообразности проведения выборов в УНР. Они ссылаются на то, что, например, ресурсы, потраченные на печать бюллетеней, организацию комиссий и агитацию, могли бы быть направлены на закупку боеприпасов или формирование новых полков. Вместо этого лидеры УНР решили быть людьми пера и слова, а не меча.

А их вера в то, что социалистические идеалы и демократические процедуры способны остановить российский империализм, перекрашенный в красные цвета, оказалась трагической ошибкой. Ведь большевики не играли по правилам европейской дипломатии – для них выборы были лишь буржуазным пережитком, а единственным аргументом оставался террор.

Когда войска Муравьева вошли в Киев, они расстреливали людей не за результаты голосования, а за украинское удостоверение личности или даже просто за чистые руки, выдававшие принадлежность к интеллигенции. В этом смысле использовать демократию в качестве щита никак бы не удалось. Да и западные демократии в 1918 году не смогли или не захотели защитить молодую республику.

И все же выборы в Учредительное собрание, проведенные под пулями, выполнили свою функцию – заложили тот фундамент легитимности, на который опирались все последующие поколения борцов за Независимость. Ведь требование времени заключалось не только в том, чтобы выжить физически, но и в том, чтобы родиться юридически.

Украинцы в 1918 году голосовали, когда небо падало им на головы, потому что понимали – государство, которое боится спросить волю своего народа во время войны, не имеет шансов на уважение и в мирное время. Это был триумф духа над материей, права над грубой силой, который навсегда вписал УНР в историю мирового демократического сопротивления.

УНР была не страной наивных мечтателей, а страной отчаянных государственных деятелей, которые по печальному стечению обстоятельств стремились интегрироваться в цивилизованный мир в тот самый момент, когда этот мир разрывался на куски. Поэтому, возможно, выбор лидеров республики в пользу проведения выборов даже под пулями был трагическим, но высшим актом политической зрелости.