Проте шлях до зірок пролягав через справжнє земне пекло, де тоталітарна репресивна машина ледь не знищила майбутнього "Головного конструктора" у крижаних копальнях Колими. Жорстокі тортури та зламана слідчими щелепа стали тією страшною ціною, яку він заплатив за право дивитися в небо і назавжди змінити світову історію. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як крижане пекло Колими ледь не вбило Сергія Корольова?

У червні 1938 року, у самий розпал Великого терору, блискучий інженер-ракетник Сергій Корольов був раптово вирваний зі свого звичного життя і кинутий до жорен сталінської репресивної машини. Звинувачення у "шкідництві" було абсолютно сфабрикованим, але наслідки виявилися катастрофічними. Під час жорстоких допитів у сумнозвісній Луб'янці слідчі НКВС застосовували тортури, під час яких Корольову завдали важкої травми – йому зламали щелепу. Це не лише спотворило обличчя молодого вченого, але й, найімовірніше, заклало міну сповільненої дії, яка спрацює через десятиліття і коштуватиме Сергію життя.

Замість лабораторій та креслень на Корольова чекав етап до золотих копалень Мальдяк на Колимі – одного з найсмертоносніших таборів системи ГУЛАГ. Історики описують цей період як час абсолютної деградації людського тіла – геній, який мав проєктувати міжпланетні кораблі, помирав від цинги, втрачав зуби й перетворювався на виснажений скелет у крижаній пустелі. Він вижив лише завдяки неймовірному збігу обставин та втручанню колишніх колег, зокрема авіаконструктора Андрія Туполєва, який домігся переведення Корольова до так званої "шарашки" – спеціальної в'язниці ЦКБ-29 для науковців.

І от саме там, за ґратами та під постійним наглядом, народжувались ідеї, які згодом дозволять Радянському Союзу виграти перший етап космічної гонки у Сполучених Штатів. Травма, голод і зрада держави не зламали його, а лише загартували, перетворивши мрійника на жорсткого прагматичного лідера, здатного підкорити гравітацію.

У 1944 році Корольова звільнили – за особистим розпорядженням Сталіна, але без реабілітації. Радянському керівництву критично знадобилися його мізки та досвід розробки ракет, і Сергій вирушив до переможеної Німеччини вивчати трофейні ракети "Фау-2" Вернера фон Брауна. А потім колишній в'язень ГУЛАГу став головним ініціатором створення космодрому Байконур у казахських степах, де й проклав людству шлях у космос.

Найважливіше про життя й смерть Сергія Корольова: дивіться відео historyforadults_ua

Чому Корольов залишався "привидом" без імені до останнього подиху?

Отже, після Другої світової війни, коли світ вступив у епоху Холодної війни, Корольов очолив надсекретну програму зі створення міжконтинентальних балістичних ракет. Радянське керівництво, власне, розглядало ракету Р-7 переважно як засіб доправлення ядерної зброї до берегів Америки – проте Корольов мав іншу, значно величнішу мету.

Використовуючи свій колосальний авторитет і маніпулюючи військовими бюджетами, він домігся дозволу на запуск невеликого апарату – і 4 жовтня 1957 року світ здригнувся, коли радіосигнал "Супутника-1" сповістив про початок космічної ери (до слова, лише за пів року до цього Корольов перестав бути "ворогом народу" та дістав повну реабілітацію). А вже 12 квітня 1961 року тріумф досяг апогею, коли Юрій Гагарін здійснив перший в історії людства орбітальний політ.

Та поки астронавти купалися у світовій славі, справжній архітектор цих перемог залишався у тіні. Для ЦРУ та західних розвідок він був відомий лише під загадковим псевдонімом "Головний конструктор". Параноя радянського керівництва сягнула абсурду – коли Нобелівський комітет звернувся до Москви з проханням назвати ім'я творця "Супутника" для вручення премії, Микита Хрущов цинічно відповів, що творцем є "весь радянський народ". Ось так Корольова позбавили світового визнання, якого той цілковито заслуговував.

Фінал цієї історії виявився настільки ж трагічним, наскільки й символічним. У січні 1966 року під час планової хірургічної операції у Корольова зупинилося серце. Анестезіологи не змогли ввести дихальну трубку в його трахею, щоб врятувати життя – а причиною могла бути та сама щелепа, зламана чекістами у 1938 році. Кістки зрослися неправильно, назавжди обмеживши рухливість шиї та рота.

Держава, яка спочатку намагалася його знищити, а потім використала його геній для власної пропаганди, зрештою вбила його відлунням своїх же репресій. Лише після смерті світ дізнався ім'я Сергія Корольова – хлопця з Житомира, який, пройшовши крізь пекло ГУЛАГу, подарував людству зорі.