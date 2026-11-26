За маскою богемного науковця, який неквапливо пив каву у мюнхенських кав'ярнях та дискутував про філософію Ніцше, ховався холоднокровний і надзвичайно ефективний агент радянських спецслужб. Його неймовірна біографія нагадує гостросюжетний шпигунський трилер, де геть стирається тонка межа між геніальною творчістю, інстинктом виживання та цинічною зрадою. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Як витончений романіст перетворився на ідеального агента під прикриттям?

Вивчаючи механізми роботи радянського тоталітарного апарату, феномен Віктора Петрова можна розглядати як класичний приклад жорстокого інтелектуального вербування. У 1930-х роках, коли сталінський терор безжально знищував цвіт української культури, Петров у дивовижний спосіб уникав репресій. Історики схиляються до думки, що саме у цей період страху та тотальної параної блискучий вчений-археолог і письменник був змушений піти на співпрацю з НКВС.

Засудження та розстріл його найближчого друга поета Миколи Зерова, а також таємне кохання до дружини того Софії робили Петрова ідеальною мішенню для шантажу, формуючи з інтелектуала слухняне знаряддя у руках системи. Але справжній шпигунський талант Петрова розкрився під час Другої світової війни та у перші повоєнні роки – опинившись у Німеччині, він блискуче інтегрувався у середовище переміщених осіб (Displaced Persons).

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У повоєнному Мюнхені, який на той час став центром політичного життя української діаспори, Петров вів філігранну подвійну гру. Для вільного світу він був шанованим професором, одним із засновників Мистецького українського руху (МУР) та автором вишуканого роману "Доктор Серафікус". Також він читав лекції, публікував есеї про кризу європейської культури та вів богемний спосіб життя.

Проте паралельно з цією публічною діяльністю агент Петров методично збирав і передавав до Москви безцінну інформацію про настрої, плани та контакти антирадянської еміграції. Біографи відзначають його феноменальну здатність до мімікрії – цей чоловік не просто грав роль патріота-інтелектуала, а органічно жив у ній, що робило його абсолютно недосяжним для підозр з боку оточення. Інтелект Петрова дозволяв йому маніпулювати цілими політичними групами, залишаючись поза підозрою – аж до свого раптового зникнення.

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Шпигунські ігри та літературна творчість Віктора Петрова – В. Домонтовича: дивіться відео uttoronto

Чому дослідники досі сперечаються про справжні мотиви Домонтовича?

18 квітня 1949 року Віктор Петров безслідно зник із Мюнхена. Емігрантська спільнота була переконана, що видатного письменника викрали або вбили радянські агенти. Лише через роки діаспора почула здатне шокувати повідомлення – Петров живий, перебуває в СРСР і працює в Інституті археології. Цей камінг-аут став колосальним ударом для тих, хто вважав його моральним авторитетом.

У 1965 році радянська влада нагородила Петрова орденом Вітчизняної війни, остаточно легалізувавши його статус ветерана невидимого фронту, після чого він мирно помер у Києві 8 червня 1969 року. Але і до сьогодні постать Віктора залишається предметом палких дискусій серед українських інтелектуалів та західних славістів, адже дійсно доволі складно бачити у ньому банального зрадника.

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Аналізуючи екзистенційну прозу В. Домонтовича, дослідники висувають гіпотезу, що цей чоловік сприймав своє життя як грандіозний постмодерністський експеримент. Для нього шпигунство могло бути не питанням ідеологічної відданості комунізму, а радше формою інтелектуальної гри з долею, способом вижити в епоху тотального абсурду та врятувати кохану жінку.

Історію Петрова цікаво розглядати на контрасті з сумнозвісною Кембридзькою п'ятіркою. Але якщо британські аристократи шпигували на СРСР добровільно, з романтичних та ідейних переконань, то Петров діяв у значно жорсткіших умовах екзистенційної загрози та постійного страху. Тож і його спадщина – це не лише блискучі романи, що випередили час, але й моторошний доказ того, як тоталітарна машина здатна розщепити людську особистість.