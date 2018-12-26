Хливнюк, Сеітаблаєв та Галаневич доставлятимуть піцу, щоб зібрати кошти для військових

28 грудня – "крайній робочий день" у багатьох офісах України. Щоб зібрати кошти для військових та особисто привітати киян з Новим роком, цього дня лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв та вокаліст гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич "перекваліфікуються" на доставщиків піци.

Благодійний фонд "Повернись живим" та "Pizza Veteranо" проводять акцію "Крайній день в офісі", щоб зібрати необхідну суму для придбання квадрокоптера для одного з підрозділів ЗСУ.

Захід проходитиме в форматі "аукціону" та випадкового розіграшу. Під постами "доставщиків" піци – Андрія Хливнюка, Ахтема Сеітаблаєва або Марка Галаневича – кожен бажаючий може в коментарях зробити ставку-замовлення (натискайте на прізвище).

Аукціон стартував сьогодні о 8:00 і триватиме до 17:00 четверга, 27 грудня. До офісу, співробітники якого зроблять найбільший благодійний внесок, завітає обрана зірка та доставить піцу від "Pizza Veterano".

Ті, хто сьогодні та завтра зроблять пожертвування для армії через наш фонд, можуть також взяти участь у випадковому розіграші. Для цього під постами слід зазначити, що зроблено благодійний внесок. Переможця, до якого також приїде зірковий доставщик, ми виберемо випадковим чином. Доставка піци відбуватиметься у п’ятницю, 28 грудня, в Києві.

Ставки ви також можете зробити за телефоном: (068) 500-88-00

Голова Фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега зазначив:

Зараз у країні починається час корпоративів та свят. ЗМІ пишуть про шалені гонорари наших зірок у новорічну ніч. А ми просто захотіли показати, що в Україні є інша категорія митців – митців, яким не все одно, і які готові перетворитися на звичайних доставщиків піци, щоб зробити дві речі: підтримати людей з аналогічними цінностями і допомогти армії.

Дейнега також зауважив, що в новий рік варто заходити з чистим сумлінням і гарною справою за спиною.

"Ми дамо вам шанс передати на фронт трішечки своєї любові і зробити це в більш ніж достойній компанії. Найголовніше – це зайти у новий рік людиною. А ми так можемо називатись, тільки коли здатні відчувати любов до інших. Про це в моїй улюбленій пісні співає соліст групи "Бумбокс", – наголосив Дейнега.

Зазначимо, що квадракоптер DJI Phantom 4Pro разом зі змінною батареєю коштує близько 55 тисяч гривень.

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