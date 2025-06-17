Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Наталії Дєдової.

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Радісна новина для батьків

Після атаки по Солом'янському району Києва батьки тривожно чекали, коли з-під завалів будинку дістануть їхнього сина. Фото розлетілися мережею, на знімках помітно біль родини, які не знали, що з їхньою дитиною.

Однак врятувати хлопчика вдалося. Він живий і наразі перебуває в лікарні.

Нагадаємо, Росія 17 червня застосувала по Києву ракети та дрони. Влучання та руйнування зафіксовані в семи районах столиці. Внаслідок атаки загинули щонайменше 20 людей, а постраждали близько 139. Станом на ранок дві дитини перебували в лікарні в стані середньої тяжкості, також були й зниклі безвісти люди.

Солом'янський район постраждав найбільше від обстрілу. Там було влучання ворожого БпЛА в гуртожиток. Ворожа ракета вдарила по 9-поверховому житловому будинку, де триває рятувальна операція та розбір завалів. Також під час атаки було пошкоджено п'ятиповерхівку, де зруйновано дах та перекриття.

У середу, 18 червня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими під час атаки. На будівлях будуть приспущені прапори та заборонені будь-які розважальні заходи.