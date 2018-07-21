Хлопець, який сьогодні дійсно єднає Україну, – Беленюк підтримав Усика у бою проти Гассієва
Хлопець, який сьогодні дійсно єднає Україну, – призер Олімпіади підтримав Усика у бою проти Гассієва
"Хлопець, який сьогодні дійсно єднає Україну! Сьогодні немає різниці з західної ти України або з східної, якою ти мовою говориш і які в тебе політичні погляди! Сьогодні все вболівають за Усика!! Саня, ми в тебе віримо", – написав Жан Беленюк.
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Нагадаємо, до цього підтримку Усику висловила збірна України з боксу, а також легендарний боксер Віталій Кличко.
Варто зазначити, що переможець здобуде чемпіонські титули WBA, WBC, WBO, IBF, і за версією журналу The Ring. А також кубок Мохаммеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів.
Джерело: 24 Канал
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