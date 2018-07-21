Хлорний колапс: "ДніпроАзот" планує підняти ціни вп'ятеро

“ДніпроАзот” висунуло пропозицію постачати рідкий хлор одразу підприємствам-водоканалам по ціні, яка в п’ять разів перевищує ціни минулого року.

Про це написав директор КП Дніпропетровської обласної ради Віктор Страшко на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, таке суттєве збільшення ціни на хлор вплине на зростання тарифів на воду, що призведе до ще більшого соціального загострення.

Дуже доречна пропозиція, беручи до уваги той факт, що залишків рідкого хлору на водоканалах майже немає. Але вартість хлору виросла до 47208 гривень за 1 тонну з ПДВ, на умовах повної (стовідсоткової) оплати. Це майже в п’ять разів дорожче, ніж в минулому році,

– написав Віктор Страшко.

Водоканали не мають джерел фінансування витрат на закупівлю рідкого хлору за завищеними цінами, це не передбачено чинним тарифом, затвердженим постановою НКРЕКУ.

Нагадаємо, ще 6 липня "Київводоканал" заявив, що в Україні існує загроза припинення централізованого постачання питної води. Виною цьому – припинення поставки та виробництва рідкого хлору хімічним підприємством "ДніпроАзот".



13 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у Кабінеті міністрів розробили план по забезпеченню України рідким хлором для знезараження питної води.

