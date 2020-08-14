У ніч проти 14 серпня білоруське МВС заявило, що СІЗО переповнені затриманими мітингувальниками і людей терміново почали випускати. Затримані розповіли, що їм довелося пережити у слідчих ізоляторах та яке до них було ставлення силовиків.

Звільнених з ізолятора у Могилеві зустрічали кілька десятків небайдужих та родичі затриманих. Відео оприлюднили на сторінці телеграм-каналу "TUT.BY новости".

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Один з колишній затриманих наголосив, що на всіх поверхах СІЗО вишуковувалися силовики та били затриманих кийками, поки ті йшли до своїх камер.

Були всі умови для приниження духу людей: рев, крики. Суд важко назвати судом, бо навіть якщо ти не визнаєш свою провину, тобі однаково дають 15 діб,

– сказав один зі звільнених.

Інший активіст додав, що силовики намагалися знищити морально. ОМОНівці казали, що на вулиці вийшли лише 40 людей, які не здатні змінити нічого в країні. Насправді ж у Білорусі вже шостий день тривають масштабні акції протесту.

Там так придушують. Там такі люди, що не знаєш у що вірити. Просто хочеться вмерти,

– заявив колишній ув'язнений.

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