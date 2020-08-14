Хочеться вмерти: звільнені активісти розповіли про ставлення до них у СІЗО
У ніч проти 14 серпня білоруське МВС заявило, що СІЗО переповнені затриманими мітингувальниками і людей терміново почали випускати. Затримані розповіли, що їм довелося пережити у слідчих ізоляторах та яке до них було ставлення силовиків.
Звільнених з ізолятора у Могилеві зустрічали кілька десятків небайдужих та родичі затриманих. Відео оприлюднили на сторінці телеграм-каналу "TUT.BY новости".
Важливо Протестувальники не думають спинятися: шостий день акцій в Білорусі – події 14 серпня
Один з колишній затриманих наголосив, що на всіх поверхах СІЗО вишуковувалися силовики та били затриманих кийками, поки ті йшли до своїх камер.
Були всі умови для приниження духу людей: рев, крики. Суд важко назвати судом, бо навіть якщо ти не визнаєш свою провину, тобі однаково дають 15 діб,
– сказав один зі звільнених.
Інший активіст додав, що силовики намагалися знищити морально. ОМОНівці казали, що на вулиці вийшли лише 40 людей, які не здатні змінити нічого в країні. Насправді ж у Білорусі вже шостий день тривають масштабні акції протесту.
Там так придушують. Там такі люди, що не знаєш у що вірити. Просто хочеться вмерти,
– заявив колишній ув'язнений.
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Протести у Білорусі: головне
- Протести у Білорусі тривають вже шостий день. Люди вийшли на вулиці після оголошення результатів президентських виборів. Річ у тім, що білоруси не згідні з результатами та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота також поділяє цю думку.
- Під час мирних акцій ОМОНівці жорстоко розганяють людей, застосовують світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Тим часом міжнародна спільнота почала активно обговорювати можливість накладання санкцій на чинного Президента Білорусі Олександра Лукашенка. До прикладу, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити санкції проти Білорусі через порушення демократичних цінностей і прав людини.