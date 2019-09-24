01:35
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Хочу справедливості щодо попереднього генпрокурора, – мама дівчинки, яка померла у таборі

      359 Читать новость на русском
      Маргарита Лукашук
      Маргарита Лукашук / Фото з відкритих джерел

      В липні минулого року під Києвом в дитячому таборі "Славутич" отруїлося 12 дітей. Восьмирічна Маргарита Лукашук навіть впала в кому, а через два місяці померла. Проте результатів розслідування справи досі нема.

      Цю ситуацію в етері 24 каналу прокоментувала мама дівчинки Юлія Лукашук.

      Читайте також: Смерть дитини через отруєння в таборі: чи покарали винних

      Вона висловила надію, що новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка цю програму побачить.

      Я чекаю від нього дій. Він у Верховній Раді сказав, що ті справи, які не розслідуються, заморожені або тормозяться, у найближчі терміни по них будуть дії, буде відновлене розслідування,
       сказала Юлія Лукашук.

      Також вона зазначила, що хоче покарання для попереднього очільника ГПУ Юрія Луценка.

      Ну, і звичайно я дуже хочу, щоб була справедливість щодо попереднього Генерального прокурора, який дуже "добре" повпливав на мою ситуацію. І не тільки на мою. Я надіюся, що в принципі повинні над ним в першу чергу провести розслідування,
       додала мама дівчинки.

      "Йому повинні винести покарання мінімум, не знаю, пожиттєве, тому що те, що за 5 років він зробив для всього – це неприпустимо. Нічого не розкрито", – підсумувала Юлія Лукаш.

      Що відомо про отруєння та смерть дівчинки?
      Сталася трагедія на Київщині у приватному таборі "Славутич". Тоді на лікарняні ліжка потрапили 12 дітей, зокрема 8-річну дівчинку Марго госпіталізували у важкому стані. Вона впала у кому, і через декілька місяців померла . Експерти під час перевірки знайшли кишкову паличку, стафілокок та патогенну флору.

      blog_ava
      Шевченко викликав ще одного гравця у збірну України на матчі Євро-2020
      23 вересня
      9106
      Теги: Діти і неповнолітні Новини України Руслан Рябошапка Юрій Луценко ГПУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 вересня: скандал з ексдружиною Князєва, нова жахлива ДТП, флешмоб Зеленського
      23 вересня , 22:15 Головні новини 23 вересня: скандал з ексдружиною Князєва, нова жахлива ДТП, флешмоб Зеленського
      1810
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      23 вересня , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 818
      Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      23 вересня , 21:01 Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      Світлана Попова 4064
      Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      23 вересня , 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      Олександр Бевза 1012
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      23 вересня , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 2474
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук