Хочу справедливості щодо попереднього генпрокурора, – мама дівчинки, яка померла у таборі

В липні минулого року під Києвом в дитячому таборі "Славутич" отруїлося 12 дітей. Восьмирічна Маргарита Лукашук навіть впала в кому, а через два місяці померла. Проте результатів розслідування справи досі нема.

Цю ситуацію в етері 24 каналу прокоментувала мама дівчинки Юлія Лукашук.

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Вона висловила надію, що новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка цю програму побачить.

Я чекаю від нього дій. Він у Верховній Раді сказав, що ті справи, які не розслідуються, заморожені або тормозяться, у найближчі терміни по них будуть дії, буде відновлене розслідування,

– сказала Юлія Лукашук.

Також вона зазначила, що хоче покарання для попереднього очільника ГПУ Юрія Луценка.

Ну, і звичайно я дуже хочу, щоб була справедливість щодо попереднього Генерального прокурора, який дуже "добре" повпливав на мою ситуацію. І не тільки на мою. Я надіюся, що в принципі повинні над ним в першу чергу провести розслідування,

– додала мама дівчинки.

"Йому повинні винести покарання мінімум, не знаю, пожиттєве, тому що те, що за 5 років він зробив для всього – це неприпустимо. Нічого не розкрито", – підсумувала Юлія Лукаш.

Що відомо про отруєння та смерть дівчинки?

Сталася трагедія на Київщині у приватному таборі "Славутич". Тоді на лікарняні ліжка потрапили 12 дітей, зокрема 8-річну дівчинку Марго госпіталізували у важкому стані. Вона впала у кому, і через декілька місяців померла . Експерти під час перевірки знайшли кишкову паличку, стафілокок та патогенну флору.