Хочу вірити, що нова Рада мобілізується і зробить неможливе, – Садовий

Перед наступною Радою стоятиме питання майбутнього України: "Бути чи не бути?"

Тому що ми дійшли до певної межі. Таку думку в ефірі ток-шоу "Право на владу" висловив лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

На його переконання, багато депутатів, які прийдуть до парламенту після виборів, отримають шок, тому що вони "навіть гадки не мають, що треба ухвалювати закони і нести відповідальність за ті рішення, які будуть прийматися".

Водночас Андрію Садовому "хочеться вірити", що майбутні народні депутати все-таки мобілізуються і зроблять неможливе.

"Тому що люди цього очікують, вони очікують чуда. А це дуже складно буде зробити через протистояння російської агентури, яка точно буде в парламенті і буде дестабілізувати ситуацію. Але я оптиміст і вірю в розум українського народу", – наголосив Андрій Садовий.