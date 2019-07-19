12:55
19 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, 18 липня
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, 18 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Хочу вірити, що нова Рада мобілізується і зробить неможливе, – Садовий

      66 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      Перед наступною Радою стоятиме питання майбутнього України: "Бути чи не бути?"

      Тому що ми дійшли до певної межі. Таку думку в ефірі ток-шоу "Право на владу" висловив лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      На його переконання, багато депутатів, які прийдуть до парламенту після виборів, отримають шок, тому що вони "навіть гадки не мають, що треба ухвалювати закони і нести відповідальність за ті рішення, які будуть прийматися".

      Водночас Андрію Садовому "хочеться вірити", що майбутні народні депутати все-таки мобілізуються і зроблять неможливе.

      "Тому що люди цього очікують, вони очікують чуда. А це дуже складно буде зробити через протистояння російської агентури, яка точно буде в парламенті і буде дестабілізувати ситуацію. Але я оптиміст і вірю в розум українського народу", наголосив Андрій Садовий.

      blog_ava
      5 ознак, які допоможуть розпізнати психопата
      сьогодні
      7155
      Теги: Андрій Садовий Самопоміч Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Навіщо Порошенку потрібен кум Путіна: розкрито хитрий план політиків
      сьогодні , 12:30 Навіщо Порошенку потрібен кум Путіна: розкрито хитрий план політиків
      Дмитро Гнап 494
      Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      сьогодні , 12:25 Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      Яніна Ткачук 1540
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 08:30 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      1986
      "Північний потік-2": Росія не зможе відрізати Україну. Поки що, – Aktuality
      сьогодні , 12:00 "Північний потік-2": Росія не зможе відрізати Україну. Поки що, – Aktuality
      Світові Медіа 371
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні , 11:00 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      Інна Жолобович 22529
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук