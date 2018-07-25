Холлі Беррі заінтригувала звабливим фото у басейні
Знаменита голлівудська актриса Холлі Беррі опублікувала фото з басейну, на якому постала перед шанувальниками повністю оголеною.
Звабливий кадр 51-річна зірка виклала на своїй сторінці в Instagram.
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"Спекотні літні ночі", – підписала знімок Беррі, демонструючи свою витонченою фігуру. Холлі позувала без купальника, прикривши груди руками.
Хто така Холлі Беррі?Відома американська кіноакторка. За роль у фільмі "Бал монстрів" Беррі отримала "Оскара". Вона стала першою афроамериканкою, яка отримала цю нагороду за "Найкращу жіночу роль".
Джерело: 24 Канал
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