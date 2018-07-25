Холлі Беррі заінтригувала звабливим фото у басейні

Знаменита голлівудська актриса Холлі Беррі опублікувала фото з басейну, на якому постала перед шанувальниками повністю оголеною.

Звабливий кадр 51-річна зірка виклала на своїй сторінці в Instagram.

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"Спекотні літні ночі", – підписала знімок Беррі, демонструючи свою витонченою фігуру. Холлі позувала без купальника, прикривши груди руками.

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry) 22 Лип 2018 р. о 6:43 PDT

Хто така Холлі Беррі?Відома американська кіноакторка. За роль у фільмі "Бал монстрів" Беррі отримала "Оскара". Вона стала першою афроамериканкою, яка отримала цю нагороду за "Найкращу жіночу роль".