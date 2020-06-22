Заступник Генерального прокурора України Назар Холодницький в інтерв'ю журналісту Сергію Іванову від телеканалу "Ісландія" розповів про справу Грановського й ОПЗ. Йдеться про розкрадання 93 мільйонів гривень Одеського припортового заводу.

Журналіст "ТК media" запитав, причому тут ексдепутат від БПП Олександр Грановський і який у нього статус у кримінальному провадженні, відкритому для розслідування цього злочину.

"Статусу в цьому провадженні у нього поки що немає. Як прокурор, я можу тільки говорити про факти. Якщо будуть якісь процесуальні документи, процесуальні докази і процесуальні рішення – тоді можна говорити. Не можна сказати, що людина підозрювана, поки йому не оприлюднена підозра", – відповів Холодницький.

На питання про те, чи є перспективи в цій справі, Холодницький відповів, що нехай слідчий з прокурором визначаться, оскільки є конкретні люди, які займаються цією справою. За його словами, будуть докази – буде підозра, не буде доказів – не буде підозри. Перші підозри вже оголошені.

Журналіст розповів, що чув про те, що Грановський знайшов спільну мову зі своєю землячкою – генпрокуроркою Іриною Венедіктовою, а непорозуміння виникли нібито через те, що Венедіктова намагалася втрутитися в справу і передати її в ДБР.

"Я пам'ятаю, що з Офісу Генпрокурора приходили звернення про надання матеріалів цієї справи для вивчення. Ми цього не зробили. Але такі ж звернення приходили і щодо інших справ. Тому узагальнювати або асоціювати дії Генерального прокурора з якоюсь змовою з Грановським або будь-ким іншим – я думаю, це потрібно запитати у Генпрокурора або Грановського", – зазначив Холодницький.

Журналіст зазначив, що Грановський збирається брати участь у виборах по 208 округу, тому зараз йому бути підозрюваним або бути в розшуку ніяк не вигідно. Холодницький відповів: "208 буде дуже цікавим".

Холодницький про розкрадання на ОПЗ: відео