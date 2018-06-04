Холостяк 9 сезон: хто може стати головним героєм шоу

Романтичне шоу "Холостяк" 8 сезон лише нещодавно закінчився, але глядачів уже цікавить запитання, хто ж стане Холостяком у 9 сезоні? Вперше за всю історію проекту саме глядачі зможуть обрати головного Холостяка країни. На головну роль у шоу вже є п'ять кандидатів, а ще одного – можуть пропонувати глядачі.

Головним героєм шоу "Холостяк" 8 сезон був музикант Рожден Анусі, який у фіналі шоу обрав Іванну. Дівчина пройшла усі етапи шоу та отримала обручку від артиста, що символізувала його почуття до неї.

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Наразі СТБ проводить кастинги дівчат на участь у 9 сезоні проекту. А ось хто стане головним Холостяком країни точно поки невідомо, але ведуча шоу Троянда Аль-Намри назвала імена п'яти претендентів на це звання. Ще одне місце залишилося для кандидата не з вищеназваної п’ятірки, який, на думку глядачів, повинен стати Холостяком в 2019 році. Проте як будуть враховуватися результати голосування і чи буде пріоритетним бажання глядачів, поки невідомо.

Голосувати можна на офіційній сторінці "Холостяк" Україна у Facebook, на офіційному сайті каналу СТБ і в додатку "Телепортал".

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Кандидати на 9 сезон "Холостяка"

У 9 сезоні на роль головного Холостяка країни претендують п’ять чарівних кандидатів:

Богдан Юсипчук – актор, найкрасивіший українець планети;

Сергій Цибульський – бізнесмен;

Артем Приходько – продюсер, віце-чемпіон шосейних мотогонок;

Микита Добринін – ведучий, головний редактор журналу "XXL"

Владислав Безрук – адвокат, власник юридичної компанії



Кандидати на 9 сезон "Холостяка"

Кандидати на 9 сезон "Холостяка": Богдан Юсипчук – біографія

Богдан Юсипчук народився 5 липня 1988 року в Києві у сім'ї художників. Дитинство провів у місті Косів, що на Івано-Франківщині. Перша епізодична роль була у документальному фільмі "УПА 46", пізніше у серіалі "Практична магія" у 2007 році, після цього його запросили зіграти міліціонера у знаменитий телесеріал "Повернення Мухтара-4".

Допис, поширений Bogdan Iusypchuk (@iusypchuk_bogdan) 23 Тра 2018 р. о 12:24 PDT

Через три роки Богдан зіграв невелику роль у серіалі "Ловись, рибко, велика і маленька" та роль Руслана у "Поверненні Мухтара-6".

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У 2011 році Богдан Юсипчук отримав дві ролі – у "Гранатовому браслеті" та в "Поверненні Мухтара-7", де зіграв охоронця супермаркету. Цього ж року молодому українському актору дісталась перша велика роль: він зіграв Федора у фільмі жахів "Синевир". Після цього його запрошують у ще одну подібну стрічку під назвою "Тіні незабутих предків", яка вийшла в широкий прокат на території України в листопаді 2013 року.

Допис, поширений Bogdan Iusypchuk (@iusypchuk_bogdan) 26 Кві 2018 р. о 9:13 PDT

У 2014 році виборов титул "Містер Україна 2014". У тому ж році в Торбеї у Великій Британії на міжнародному конкурсі серед чоловіків "Mr World" (Містер світу) отримав титул "Містер Конгеніальність" і здобув третє місце у змаганнях з екстремального спорту.

Кандидати на 9 сезон "Холостяка": Сергій Цибульський – біографія

Про нього дуже мало інформації. Відомо, що Сергій Цибульський – бізнесмен і сам виховує 2-річну дитину.

Кандидати на 9 сезон "Холостяка": Артем Приходько – біографія

Артем Приходько – український продюсер та засновник "Victoria Film Studios". Він виступив в ролі продюсера у серіалах "Конвой", "Схватка", "Запретная любовь", "Пес", "Отдел 44". Окрім того, Приходько – віце-чемпіон шосейних мотогонок.

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Кандидати на 9 сезон "Холостяка": Микита Добринін – біографія

Микита Добринін – 30-річний радіо- і телеведучий, модель, головний редактор журналу ХХL. Розпочав свою роботу радіоведучим ще в далекому 2005 році в Чернівцях. Там він змінив два радіо, після чого переїхав до Києва, де відразу ж розпочав роботу на "Русском радио – Україна".

Допис, поширений Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 1 Чер 2018 р. о 12:10 PDT

Після цього його кар'єра продовжилася на телебаченні. Він працював ведучим у програмах "Так Просто", "Голос Країни", "Дикі і смішні", "Я люблю Україну" та інших. Микита був одружений, але шлюб з його коханою Євгенією розпався. Мабуть, тепер він вирішив спробувати щастя на проекті.

Допис, поширений Nikita Dobrynin • TV & Radio (@nikitadobrynin) 20 Тра 2018 р. о 11:37 PDT

Кандидати на 9 сезон "Холостяка": Владислав Безрук – біографія

Владислав Безрук – практикуючий юрист та власник юридичної компанії.

Хто з них стане головним героєм 9 сезону "Холостяк" – дізнаємось вже зовсім скоро!