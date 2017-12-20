Honda показала новий гібрид зі старою назвою

У мережі з'явилися перші фото гібридного ліфтбека від Honda. Очікується, що новинка буде представлена на початку наступного року на Детройтському автошоу, а серійне виробництво почнеться вже влітку 2018 року.

Новинка отримала ім'я Insight. Варто відзначити, що перше покоління автомобіля з такою назвою вироблялося з 1999 по 2006 рік, а друге з 2008 по 2014. Обидві генерації Insight не повністю виправдали покладені на них сподівання. У ті роки Toyota Prius, головний конкурент Insight, виявився більш успішним.

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Дизайн новинки перегукується з Accord і Civic останньої генерації. Технічні характеристики поки не озвучені і говорити про розміри гібрида складно. Але можна припустити, що за габаритами він буде значно більше актуального нині Civic.