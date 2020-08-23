Україні 23 серпня відзначають День державного прапора. По-справжньому грандіозним вийшло святкування в Запоріжжі, де на Хортиці – острові козацької слави – розгорнули величезний 100-метровий стяг.

Також на острові підняли в небо державний прапор – на одному з найбільших флагштоків країни. Про це розповіли в Запорізькій міській раді й Запорізькій обласній держадміністрації.

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Традиційно на флагшток прапор підіймали разом троє осіб – ветеран АТО, місцевий військовий і вихованець запорізького військового ліцею "Захисник".

Підіймали прапор поряд з музеєм історії запорізького козацтва. Участь у церемонії брали військові 55-ої окремої артилерійської бригади "Запорізька січ", а також Національної гвардії України.

Величезний 100-метровий прапор тут розтягнули вперше. Розпочинали церемонію з хвилини мовчання в пам'ять про воїнів, які загинули, захищаючи Україну.

Цей символ українських національних традицій має силу об'єднувати. Незалежно від національності, мови й релігії він гуртує нас в одне єдине ціле – український народ. Він об'єднує українців в усіх куточках Землі,

– сказав голова Запорізької ОДА Віталій Боговін.

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