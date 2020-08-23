В Україні традиційно 23 серпня відзначають День Державного Прапора України. Українські політики привітали співгромадян з цим святом та розповіли особисті історії, пов'язані із синьо-жовтим.

Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що український прапор завжди символізував мир, але сьогодні отримав й інше значення. Про це Разумков сказав на церемонії підняття Державного Прапора України на площі Конституції у Києві, передає 24 канал.

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Разумков підкреслив, що прапор завжди нагадував нам, що Україна – мирна держава.

Сьогодні, на жаль, цей прапор став символом захисту нашої держави. Саме з ним у руках захищають на фронті територіальну цілісність та незалежність наші військові. Саме з цим символом сьогодні оберігають кордони нашої держави прикордонники по всій території України, саме це є тим викликом, який стоїть сьогодні перед нашою країною,

– наголосив Голова Верховної Ради.

Водночас він висловив впевненість, що, як і раніше, українці мужньо зможуть пройти й побороти всі ті виклики, які стояли, стоять і будуть стояти перед ними.

Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий у телеграмі розповів, що у День Державного Прапора започаткував у Львові традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні.

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Синьо-жовтий стяг підійматиметься щотижня. Цю ініціативу розпочали курсанти Академії сухопутних військ. Щотижня честь підняття прапору переходитиме до різних структур. Спершу прапор підіймають курсанти з Академії, а наступні місяці – пожежники, нацгвардійці, поліція та інші службовці.

Як зазначили у мерії, щотижневий церемоніал підняття Державного Прапора стане знаком національної єдності, честі та гідності.

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Денис Шмигаль

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль також долучився до привітань. 23 серпня він разом з президентом підняли синьо-жовтий стяг на авіабазі у місті Василькові.

Український прапор для нас – це символ єдності, витримки та незламного духу. Це символ любові до нашої землі та символ гордості за свою країну,

– написав Шмигаль у телеграмі.

Олексій Гончаренко

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пригадав особисту історію, пов'язану з українським прапором.

16 березня 2014 року, коли під дулами автоматів в Криму проводили так званий референдум, я розгорнув український прапор прямо перед головним зрадником Аксьоновим. Тоді це вже було дуже ризикованою витівкою. Півострів контролювали окупанти. Проти українських активістів та кримських татар розпочалися репресії,

– згадав Гончаренко.

Він додав, що у той день він дивом потрапив на виборчу дільницю, де мав голосувати сепаратист Аксьонов. Нардеп розгорнув український прапор прямо перед ним, щоб засвідчити, що Крим – це Україна.

Згодом цей прапор підняли та встановили на вершину Ай-Петрі. Нардеп наголосив, що там, де стоїть синьо-жовтий прапор, там українська земля.

Командувач ООС Сергій Наєв

Генерал-лейтенант та командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв привітав Збройні сили з нагоди Дня Державного Прапора.

Щороку напередодні Дня незалежності ми вшановуємо одну із головних національних святинь – Державний прапор України. Під нашим прапором ми мусимо служити так, щоб нащадки пишалися перемогами своїх батьків та дідів, щоб світ знав могутню державу – Україну,

– мовиться у привітанні.

Наєв нагадав, що "у цей день ми вкотре згадуємо тих, хто у різні роки поклав життя у боротьбі за Україну. Тих, кого у цій боротьбі надихав синьо-жовтий стяг". Також командувач Об'єднаних сил побажав військовослужбовцям та їхнім родинам міцного здоров'я, добра, злагоди, упевненості в щасливому майбутньому рідної країни.

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