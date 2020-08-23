Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапору. Він наголосив, що синьо-жовтий стяг знають у всьому світі як символ незламності, свободи та гідність.

Зворушливе відео опублікували на ютуб-каналі Офісу Президента України.

Важливо Святкування Дня Прапора України 2020: що відомо про стяг

Президент згадав ключові події в історії незалежної України та наголосив, що синьо-жовтий стяг завжди супроводжує українців в історичні моменти.

У палітрі нашого світу існує безліч кольорів. Проте всі на світі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність. Це – синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі,

– сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що український прапор був з народом під час перемог на Олімпійських іграх, на орбіті Землі, на броні під час звільнення Маріуполя, Слов'янська та інших міст на Донеччині та Луганщині.

Актуально Легендарні кадри з українським прапором: вражаючі фото

До чуттєвого привітання Зеленського долучилися й видатні українці. Вони розповіли особисті історії про важливість і цінність українського стяга.

Наш прапор символізує мирне синє небо та золоту родючу землю. І сьогодні ми робимо все, щоб рідна земля була засіяна не снарядами, мінами та кулями, а чорнобривцями, волошками та мальвами. Щоб на нашій землі настав довгоочікуваний мир. Щоб український прапор майорів і на Донбасі, і в Криму,

– підсумував Володимир Зеленський.

Він закликав українців вивішувати прапори зі своїх вікон, а також поділитися в Інтернеті власними історіями про синьо-жовтий стяг.