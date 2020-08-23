Весь світ знає, що синій і жовтий – це свобода, – Зеленський привітав з Днем Прапора
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапору. Він наголосив, що синьо-жовтий стяг знають у всьому світі як символ незламності, свободи та гідність.
Зворушливе відео опублікували на ютуб-каналі Офісу Президента України.
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Президент згадав ключові події в історії незалежної України та наголосив, що синьо-жовтий стяг завжди супроводжує українців в історичні моменти.
У палітрі нашого світу існує безліч кольорів. Проте всі на світі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність. Це – синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі,
– сказав президент.
Володимир Зеленський наголосив, що український прапор був з народом під час перемог на Олімпійських іграх, на орбіті Землі, на броні під час звільнення Маріуполя, Слов'янська та інших міст на Донеччині та Луганщині.
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До чуттєвого привітання Зеленського долучилися й видатні українці. Вони розповіли особисті історії про важливість і цінність українського стяга.
Наш прапор символізує мирне синє небо та золоту родючу землю. І сьогодні ми робимо все, щоб рідна земля була засіяна не снарядами, мінами та кулями, а чорнобривцями, волошками та мальвами. Щоб на нашій землі настав довгоочікуваний мир. Щоб український прапор майорів і на Донбасі, і в Криму,
– підсумував Володимир Зеленський.
Він закликав українців вивішувати прапори зі своїх вікон, а також поділитися в Інтернеті власними історіями про синьо-жовтий стяг.