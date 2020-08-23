У День Державного Прапора України Володимир Зеленський завітав на урочисту церемонію підняття українського стягу. До нього долучилися Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Відео підняття Державного Прапора опублікували на сторінці Офісу Президента у фейсбуці.

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Військовослужбовці урочисто підняли український стяг, після чого президент взяв слово.

Сьогодні ми відзначаємо День Державного Прапору України – синьо-жовтого стяга, під яким наші Збройні Сили мужньо захищають суверенітет та територіальну цілісність Держави. Іноді, на превеликий жаль, ціною власного життя,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що протягом 6 років війни Україна втратила багатьох своїх вірних захисників. Після цього пам'ять полеглих бійців вшанували хвилиною мовчання.

Під час церемонії президент вручив нагороди учасникам АТО. "Золоту зірку" Зеленський передав сестрі загиблого Героя України сержанта Героя Сергія Михальчука. Він загинув на Донбасі, рятуючи побратима.

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