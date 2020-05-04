Годинник із зозулею: у В'єтнамі побудували помешкання дивної форми – фото

У В'єтнамі побудували житло, яке архітектрною формою нагадує годинник із зозулею. Будинок поєднаний з кав'ярнею та розрахований на сім'ю з 4 осіб. Всього приміщення розділене на три зони.

Три блоки відокремлені функціональними просторами будинку і пов'язані між собою буферною зоною, які частково відкриті, пише Archdaily.

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Базовий блок – кав'ярня з садом як зоною зовнішнього середовища та внутрішнім простором. В другому блоці, розташовані спальні, ванна та гардеробна кімната. В іншій частині блоку – вітальня, кухня та їдальня.



Так будівля виглядає ззаду / фото: Archdaily

Тропічний клімат В'єтнаму визначає і стіни, які пропонують буферний простір, щоб закликати людей покинути свої кімнати та об'єднатися разом.



Так виглядає буферна зона між блоками будинку / фото: Archdaily

Така ініціатива може зробити сімейні заходи як приватними, так і відкритими. Тим часом це дозволяє вітру проходити через усі куточки будинку і охолоджувати його.



Дизайн виконаний в стилі лофт / фото: Archdaily

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