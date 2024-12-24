Це приносить неабиякий дискомфорт, адже він відразу висихає на руках, а шкіра починає свербіти. Як можна видалити суперклей – розповідає 24 Канал.

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Як видали клей зі шкіри

Видаляти суперклей зі шкіри слід дуже обережно, аби не пошкодити її та не отримати опіків. Тому краще відмовитися від використання хімічних засобів, адже вони можуть нашкодити.

Натомість можна скористатися народними засобами. Вони не лише допоможуть видалити залишки клею з рук, а й не пошкодять шкіру.

Найпростіший спосіб – тримати руки й теплій мильній воді протягом 10 – 15 хвилин. Коли клей почне ставати м'якшим, його можна потерти мочалкою, пемзою чи звичайним шматком тканини.

Також можна взяти ватний диск, на який слід натерти господарське мило. Зверху на диск варто додати декілька крапель оцту. Отриманий розчин нанесіть на місце, куди потрапив суперклей. За кілька секунд клей почне відходити від шкіри.

Крім того, можна скористатися рослинною олією або вазеліном. Достатньо ретельно протерти ними руки за допомогою ватних дисків чи ганчірки.

Власникам не чутливої шкіри також радять скористатися засобом для зняття лаку. Однак варто бути обережним, адже формула ацетону може залишити подразнення на шкірі.