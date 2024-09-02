Навіть незначні деталі можуть створювати ефект хаосу в домі. Жахливі кабелі, які стирчать позаду телевізора, закороткі штори чи навіть неправильно підібрані подушки псують інтер'єр, тому варто уникати наступних помилок.

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Забагато акцентних подушок

Акцентні подушки є чудовим способом додати кольору та візерунків у дизайн кімнати, однак надмірна кількість може створити неохайний вигляд. Дизайнери рекомендують використовувати мінімум акцентних подушок, а більшість – обирати одного кольору.

Слабке освітлення

Слабке освітлення робить дім темним, а кімнати – тісними й нудними. Без належного освітлення важко оцінити розмір кімнати й виникає досить неприваблива атмосфера. Натомість багато природного освітлення роблять кімнату яскравою, а світлі чи нейтральні меблі мають охайний вигляд.



Природне освітлення відіграє важливу роль / Фото Laurey W. Glenn

Короткі штори чи фіранки

Штори використовуються як в естетичних, так і в практичних цілях. Однак короткі штори роблять кімнату меншою, та й загалом мають незграбний вигляд. Дизайнери наголошують, що штори чи фіранки обов'язково мають відповідати довжині стіни.

Забагато меблів у кімнаті

Не варто переповнювати кімнату меблями, адже треба враховувати, що у маленькій кімнаті величезний диван має незграбний вигляд й, ба більше, перевантажує її. Так, меблі повинні відповідати розмірам кімнати та бути пропорційними. Також не варто ставити усі меблі вздовж стін, оскільки це не дозволяє природному потоку проходити через кімнату.

Неправильно підібраний текстиль

Невдало підібраний текстиль у кімнаті псує вигляд. Окрім того, неохайні ковдри, збиті декоративні подушки відразу створюють безладний вигляд.



Не варто ставити забагато меблів у кімнаті / Фото Laurey W. Glenn

Нехтування передпокоєм

Передпокій – це перший простір, який зустрічає господаря оселі та гостів. Ця кімната має бути привабливою, функціональною та загалом символізувати будинок. Важливо також мати килим земляного відтінку. По-перше, на ньому не так помітні сліди бруду, по друге – навіть маленький килим додає затишку.

Розкидані дроти та вилки від техніки

Технічні кабелі, шнури та вилки – це біда сучасного існування. Без них неможливо обійтися, однак їх можна приховати, щоб кімнати мали охайний вигляд. Найкращим варіантом стане стіна-галерея, за якою ховатимуться усі дроти.

Малий килим

Килим – це річ, на якій не варто економити, адже невдало підібраний може зіпсувати весь вигляд. Дизайнери наголошують, що килим відповідного розміру може зробити кімнату більшою та ширшою. Ба більше, правильний розмір у поєднанні з продуманим розміщенням меблів створюють чисту й охайну кімнату.



Килим має бути великим і пропорційним кімнаті / Фото Laurey W. Glenn

Забагато настінного декору

Картини та фотографії на стінах додають кольору та особливого шарму оселі. Однак безладне розвішування творів мистецтва лише нашкодить й зробить простір неохайним.

Поєднання багатьох кольорів

Оздоблюючи кімнату, варто пам'ятати, що кольори повинні поєднуватися між собою. Ідеальним варіантом є сценарій, коли є 2 основних відтінки, в яких оздоблена більшість кімнати.