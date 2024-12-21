Однак, чи можна садити ялинку або сосну на власному подвір'ї, питання не таке й легке. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Чому хвойні дерева можуть стати небезпечними

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко наголосила, що саджати ялинку або сосну біля будинку не варто. Вона пояснила, що будь-яка хвойна рослина, яка буде рости біля будівлі, може завдати шкоди фундаменту.

Річ у тім, що хвойні дерева мають дуже сильне і розгалужене коріння. Саджати їх можна тільки у тому випадку, якщо рослина буде рости щонайменше на відстані 4 метри від будь-якої будівлі. В іншому випадку дім, гараж чи господарська споруда, біля яких ростиме ялинка, у майбутньому можуть зруйнуватися.

Крім того, варто врахувати, що хвойні дерева повинні рости таким чином, щоб не контактувати з дротами й бути від них якомога далі, адже під час падіння дерево може їх серйозно пошкодити.

Перед тим, як саджати хвойні дерева, слід ознайомитися з умовами, які потрібні для гармонійного росту рослини. Місце для посадки ялинки чи сосни повинно мати багато сонячного світла, вологий та добре дренований ґрунт, хорошу циркуляцію повітря.

Найкраще хвойні рослини саджати восени. Влітку вони можуть переживати стрес через спекотну погоду, а взимку – не пережити морози та вітри.