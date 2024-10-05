Як виявилося, у цьому є частка правди. Про це пише Ideal Home.

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Чи дійсно чорні батареї дають більше тепла

Для більшості людей батареї – це лише засіб для отримання тепла у холодну пору року. Мало хто звертає увагу на колір чи перефарбовує радіатори у якийсь відтінок, окрім білого.

Лише останнім часом у мережі почала з'являтися тенденція на кольорові батареї. Особливий попит мають чорні радіатори. Так, прагнучи заощадити та зменшити рахунки за електроенергію, власники будинків, які піклуються про енергію, фарбують свої радіатори в чорний колір, вважаючи, що це покращить ефективність та зробить температуру у кімнаті теплішою.

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Експерти говорять, що теорія про чорні радіатори дійсно працює. Зокрема експерт з питань енергетики Лес Робертс вважає, що чорні батареї можуть давати більше тепла, однак – навряд чи вони зменшать рахунки за електроенергію.

Чорні поверхні краще поглинають і випромінюють тепло, ніж світліші. Це відбувається тому, що темні кольори поглинають більше інфрачервоної енергії. Це означає, що технічно чорний радіатор може випромінювати трохи більше тепла, ніж білий, і може бути трохи кращим,

– пояснив Робертс.

Однак чорні радіатори не зменшать рахунки за електроенергію. Найкращим рішенням зробити відчутно кімнату теплішою є усунення всіх протягів. Такий крок дійсно дасть кращий результат.