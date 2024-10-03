Інтер'єр своєї незвичайної квартири жінка показала на власному ютуб-каналі. Алісія також наголошує, що насправді для комфортного життя потрібно не так багато предметів.

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Мінімалістична квартира, у якій навіть немає ліжка

Алісія живе у невеликій квартирі в Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Протягом останніх 5 років 40-річна жінка облаштовує навколо мінімалістичний простір. Алісія пояснює, що багато людей вважають її життя "стражданням", однак насправді це зовсім не так.

Мінімалістка пояснила, що ще кілька років тому мала переповнену шафу з різноманітним одягом, більшу частину з якого навіть ніколи не носила. Ще з дитинства Алісія не розуміла, навіщо купувати багато ляльок, якщо є одна улюблена. Згодом ця філософія перенеслася й у доросле життя.

Під час пандемії коронавірусу Алісія зрозуміла, що має забагато речей, тому почала поступово відмовлятися від частини з них. А після перегляду серіалу "Мінімалісти: менше – зараз" від Netflix зрозуміла, що насправді потребує мінімум речей. Крім того, така філософія життя дозволяє Алісії економити від 500 до 2000 доларів щомісяця.

Нині у її мінімалістичній квартирі є лише обладнана меблями кухня. Там є і холодильник, і плита, і шухлядки, щоправда – у них лише одна каструля, одна сковорідка і мінімум кухонного приладдя. На всю квартиру в Алісії є лише один смітник, невелика шафа та маленький столик під ноутбук, якого жінка навіть не має. У ванній кімнаті встановлена лише необхідна сантехніка. Серед іншого в інтер'єрі виділяються лише рушники.

Ультрамінімалізмом виділяються вітальня та спальня. Так, у вітальні є лише столик під квіти та ще один столик для декору. Замість дивану у квартирі на підлозі лежить ковдра з двома декоративними подушками. У спальні Алісії немає ліжка. Замість цього на підлозі лежить матрац.

Мінімалістична квартира, в якій немає навіть ліжка: дивіться відео

Алісія живе за філософією, щоб усі її речі могли поміститися у звичайнісіньку автівку. Жінка має Volkswagen Beetle і має на меті буквально жити з рюкзаком на плечі у різних країнах. Алісія наголошує, що саме такий мінімалізм дарує їй відчуття свободи.