Як пише Newsweek, більшість робіт пара виконала самотужки. Як вони змінили житло, розповідаємо далі.

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Як пара облаштувала житло мрії посеред лісу

Пара поділилася перетворенням свого казкового будинку, що розташований у національному лісі США. Відео у тікток опублікувала власниця помешкання Аліса.

Ми з чоловіком купили будиночок у національному лісі,

– підписала ролик дівчина, додаючи, що це було ідеальним рішенням.

Вона продемонструвала різні етапи ремонту та зазначила, що разом із чоловіком завжди мріяла мати нерухомість, але в штаті, де вони мешкали до цього, це здавалося неможливим.

Зрештою подружжя знайшло старий будиночок площею 83 квадратні метри за 200 000 доларів у віддаленому місці, яке відповідало їхнім потребам.

Ми хотіли поміняти напружений спосіб життя в багатолюдному районі на спокій і безтурботність лісу,

– пояснила Аліса.

Новий спосіб життя пари узгоджується й з їхніми особистими інтересами, такими як полювання, походи та садівництво. У результаті для Аліси та її чоловіка будиночок – став більше, ніж просто домом – це здійснення їхньої мрії жити простим життям у лоні природи.

Як виглядає будинок пари у лісі: дивіться відео

Водночас, щоб досягти такого результату, парі довелося зробити значний ремонт. Вони переробили підлогу, кухонні стійки, повністю переробили ванну кімнату, зокрема замінили ванну та туалет, а також пофарбували кухню, вітальню та спальні.

Аліса та її чоловік виконали більшу частину роботи самостійно, що заощадило гроші та принесло їм відчуття виконаного обов’язку. Подружжя отримує задоволення від своїх зусиль.

Деякі з цих проєктів можуть викликати стрес, але самостійне виконання завдань принесло нам задоволення від усвідомлення того, що ви можете досягти того, що спочатку здається нездоланним,

– ділиться жінка.

Подружжя зізнається, що планує й інші зміни у будинку, зокрема заміну старої дров’яної печі, яка служить єдиним джерелом тепла в хатині. Також вони хочуть завести домашніх тварин, наприклад, мулів, ослів, курей, качок і, можливо, велику рогату худобу.