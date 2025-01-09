Однак, як пише 24 Канал з посиланням на gotovo.remontt, у цьому процесі трапляються дуже поширені помилки. Про які розетки забуває більшість господарів, але їх варто було б встановити, розповідаємо далі.

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5 розеток, які варто встановити вдома

Проєктуючи електромережу вдома, більшість власників забувають спланувати розетки не у надто типових місцях, які насправді згодом виявляються дуже потрібними.

Зокрема, як пояснюють експерти, йдеться про такі роз'єми:

  • Розетка для ялинки.

Роблячи ремонт, мало хто враховує, де буде стояти ялинка у святковий період, а для неї варто було б виділити окрему розетку, щоб потім не тягнути подовжувач через усю кімнату.

  • Розетка для робота-пилососа.

Такі помічники стають все більш популярними й потребують свого місця для заряджання. Саме під цю зарядну станцію було б добре створити розетку, аби довго не вигадувати, де буде зручно тримати пристрій.

Про які розетки не варто забувати: дивіться відео

  • Розетки для гірлянд у вікні.

Гірлянди під час новорічний свят додають шарму та краси житлу, а для того, щоб вони радували око без зайвого клопоту, варто завчасно подбати про розетки для підключення декору.

  • Розетка для ручного пилососа.

Це ще одна вже фактично незамінна техніка у сучасних домівках, яку теж потрібно регулярно заряджати, а розеток для цього може бракувати. Не зайвим буде подумати про місце для зберігання пристрою ще до його придбання та одразу облаштувати там розетку.

  • Розетка для праски.

Під час проєктування мало хто замислюється про те, де буде розташовуватися прасувальна дошка. Краще визначити це місце одразу та додати туди розетку, щоб праску було зручно під'єднувати.