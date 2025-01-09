Однак, як пише 24 Канал з посиланням на gotovo.remontt, у цьому процесі трапляються дуже поширені помилки. Про які розетки забуває більшість господарів, але їх варто було б встановити, розповідаємо далі.

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5 розеток, які варто встановити вдома

Проєктуючи електромережу вдома, більшість власників забувають спланувати розетки не у надто типових місцях, які насправді згодом виявляються дуже потрібними.

Зокрема, як пояснюють експерти, йдеться про такі роз'єми:

Розетка для ялинки.

Роблячи ремонт, мало хто враховує, де буде стояти ялинка у святковий період, а для неї варто було б виділити окрему розетку, щоб потім не тягнути подовжувач через усю кімнату.

Розетка для робота-пилососа.

Такі помічники стають все більш популярними й потребують свого місця для заряджання. Саме під цю зарядну станцію було б добре створити розетку, аби довго не вигадувати, де буде зручно тримати пристрій.

Про які розетки не варто забувати: дивіться відео

Розетки для гірлянд у вікні.

Гірлянди під час новорічний свят додають шарму та краси житлу, а для того, щоб вони радували око без зайвого клопоту, варто завчасно подбати про розетки для підключення декору.

Розетка для ручного пилососа.

Це ще одна вже фактично незамінна техніка у сучасних домівках, яку теж потрібно регулярно заряджати, а розеток для цього може бракувати. Не зайвим буде подумати про місце для зберігання пристрою ще до його придбання та одразу облаштувати там розетку.

Розетка для праски.

Під час проєктування мало хто замислюється про те, де буде розташовуватися прасувальна дошка. Краще визначити це місце одразу та додати туди розетку, щоб праску було зручно під'єднувати.