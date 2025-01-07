Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PR Newswire.

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Інновації та екологія втілюються у новому девайсі

Компанія LG Electronics підготувала до виставки CES 2025 доволі незвичайний предмет інтер'єру – лампу-торшер для кімнатного садівництва. Такий девайс поєднує в собі вдосконалену систему, яка гарантує швидкий та здоровий ріст рослин. При цьому торшер має стильний та сучасний вигляд.

Довідка. CES (Consumer Electronics Show) – виставка, на якій компанії з усього світу демонструють інновації, нові розробки та технології. Україна також бере участь у CES. У 2025 році виставка відбуватиметься у період з 7 по 10 січня.

Так, підлоговий світильник для садівництва ідеально пасує як для новачків у садівництві, так і для професіоналів. Крім того, торшер стане ідеальним гаджетом для міських жителів, які полюбляють додавати щось екологічне у власні домівки.



Лампа з мінісадом / Фото PR Newswire

Витончені світильники від LG є одночасно елегантними предметами інтер'єру та практичними засобами для вирощення рослин. Так, лампа дозволяє вирощувати різноманітні трави, квіти та навіть фрукти, а регульовані світлодіодні лампи забезпечують ідеальні умови для вирощування. Девайс має 2 типи функціонального й естетичного освітлення: спрямоване вниз із п'ятьма рівнями інтенсивності для підтримки оптимального зростання рослин вдень і спрямоване вгору для створення затишної атмосфери у вечірній час.

Крім того, торшер стане ідеальним рішенням для зайнятих людей, адже система девайсу підтримує безперервні цикли вирощування та має великий резервуар для води на 1,5 галона (близько 5,7 літра). Це дозволяє автоматично поливати рослини, а система освітлення забезпечує постійний догляд та комфортні умови, навіть коли господаря немає вдома.

Загалом, на одному торшері можна виростити до 20 рослин. Загалом, компанія LG створила 2 варіанти ламп для кімнатного садівництва – високий вертикальний торшер та низький столик, який може замінити приліжкову тумбу чи стати доповненням будь-якої іншої кімнати.



Лампа-торшер для кімнатного садівництва / Фото PR Newswire

Ба більше, розробники також "прив'язали" лампи до застосунку LG ThinQ (додаток, який дозволяє керувати елементами розумного будинку). Це дозволить господарям забезпечити постійний догляд за мінісадом в оселі.