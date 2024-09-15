Як зберігати подібні аксесуари, щоб не створювати додатковий безлад, та робити це стильно, розповідаємо далі.

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На комоді

Якщо колекція прикрас невелика, піднос на комоді стане ідеальним дизайнерським рішенням. Крім того, не менш стильною альтернативою буде настільна скринька для коштовностей. Обидва варіанти мають безліч форм та кольорів, тож можуть стати гарним доповненням до інтер’єру.

Як зберігати прикраси: дивіться фото

На стіні

Настінні скриньки чи полички для ювелірних прикрас відмінно справляються з роботою, запобігаючи утворенню безладу та слугуючи цікавим декоративним елементом.

Як зберігати прикраси: дивіться фото

У ящику

Якщо у вас є спеціальна шухляда, призначена для ювелірних виробів, щоб уникнути утворення хаосу в ній, скористайтеся тацями чи органайзерами, до прикладу з оксамитовою підкладкою, що додати шику.

Як зберігати прикраси: дивіться фото

Якщо ж ящик хочеться перетворити на повноцінний дизайнерський елемент, оберіть меблі з прозорою кришкою, щоб прикраси опинялися у центрі уваги.