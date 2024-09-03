Користувачі мережі намагаються жартувати щодо цього, однак великий підвал з камери для в'язнів лякають багатьох. Чимало людей вважають, що за майбутнім власником повинні стежити правоохоронці.

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У США в підвалі будинку знайшли в'язницю

Ще у 2020 році у штаті Міссурі на продаж виставили розкішний будинок вартістю 350 тисяч доларів. Дім збудований ще у 1875 році, має багаторічну історію, 2 спальні, розкішну кухню та сучасний ремонт. Однак є й маленький "секрет" – у підвалі будинку є справжня в'язниця, у яку можна потрапити з кухні.

За гарними білими дверима на кухні не комора, а ще одні двері, але металеві й з великими замками. За ними – справжня в'язниця, в якій можуть перебувати 9 осіб. Так, в одній камері є металеве двоярусне ліжко, простий туалет і, ймовірно, душ. На фото також видно й інші камери, але там ліжка для однієї людини. На світлинах показали й металеві решітки.

Велика реконструкція 2005 року дала змогу поєднати сучасне оздоблення з традиційною архітектурою і характером. І найцікавіше – у підвалі будинку розташована законна в'язниця площею 2500 квадратних футів (близько 7762 квадратних метри – Дім) із 9 камерами, кімнатою бронювання та ванною. Замки на дверях камер працюють. Підвал під будинком з освітленням. Можливості цього будинку просто приголомшливі,

– мовиться в оголошенні про продаж будинку.

У США продають будинок з в'язницею – більше у галереї (Фото House Of Brokers Realty)

Цей дім став вірусним після того, як користувачка SairaKH опублікувала у мережі Х допис зі світлинами моторошного будинку. Жінка у мережі написала: "Цей чудовий будинок із цілою в'язницею може стати вашим лише за 350 000 доларів. Мирно святкуйте День подяки нагорі, знаючи, що ваші ув'язнені спокійно і безпечно утримуються внизу".

Користувачі мережі хоч і почали жартувати про будинок, однак багато людей хвилюються, що його власником може стати психопат. У мережі користувачі писали різні коментарі:

"Ненавидите хлопця своєї дочки? Позбавтеся від нього в підвалі, поки вона спить у цій чудовій кімнаті, освітленій сонцем",

"Найкращий номер для свекрухи",

"Це спеціальна кімната для дітей, що погано поводяться",

"Навіщо дороге розлучення, коли ваш будинок оснащений однією з цих крихіток".

Згодом у компанії, яка продає цей будинок, додали, що раніше дім з в'язницею належали шерифу округу Говард.