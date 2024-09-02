Однак далеко не все варто зберігати у цьому майже універсальному сховку. Яким речам варто підшукати краще місце, ніж простір під ліжком, розповідаємо далі.

До теми Правило ідеального дому, яке допоможе затишно організувати простір: у чому його секрет

Усе, що зроблено з паперу чи картону

У вас може виникнути спокуса закинути під ліжко одну-дві коробки для взуття, але це погана ідея. Паперові вироби насправді є джерелом їжі для деяких комах, тому фотографії, книги, документи та коробки ніколи не слід зберігати під ліжком.

Білизна та текстиль

Не варто зберігати під ліжком ковдри, подушки або щось волокнисте або пористе, якщо ці речі не містяться в контейнерах або принаймні в пакетах. Пил легко накопичується під меблями, особливо під ліжком, і осідатиме на матеріалі.

Шкіряні вироби

Покласти під ліжко шкіряні черевики або сумки – це все одно, що виставити їх на сонце. Навколишнє середовище завдає їм шкоди. Пил може спричинити висихання, тріскання та знебарвлення шкіряних речей із часом. Якщо все ж іншого місця для них немає, такі речі потрібно зберігати в пластикових контейнерах під ліжком, щоб на них не накопичувався пил.

Електроніка

Простір під ліжком – не найкраще місце для DVD-плеєра або старого телефону. Пил може пошкодити або знищити електроніку з часом. Крім того, все, що має акумулятор, створює підвищений ризик пожежі, тож краще пристрої з батареями зберігати в прохолодних і сухих місцях.