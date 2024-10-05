Як розповідає сама Кайлі Катич, що поділилась перетворенням у тікток, вона купила меблі всього за 30 доларів та задоволена результатом. Як змінилась шафа у руках блогерки, розповідаємо далі.

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Як дівчина відновила стару шафу

Блогерка Кайлі Катич любить займатися реставрацією та реалізовувати різні проєкти своїми руками. Так, нещодавно дівчина поділилась тим, як відновила стару різьблену шафу для кімнати своєї доньки.

Вона придбала меблі, які мали не надто хороший вигляд та були покриті блакитною фарбою, всього за 30 доларів та повернула їх до життя.

Для цього Кайлі очистила шафу та зняла старий шар фарби, під яким ховалась гарна та ціла деревина. Вона також вимила меблі, а після того, як вони висохли відполірувала їх, щоб прибрати залишки лакування, намагаючись не пошкодити різьблення ручної роботи.

Як дівчина очистила шафу: дивіться відео

Так блогерка отримала доволі світлу шафу, яку їй, втім, довелося пофарбувати всередині, адже старе лакування не вдалося прибрати остаточно й воно могло пошкодити речі.

Ззовні ж дівчина залишила колір натурального дерева, лише злегка полакувавши шафу для рівного відтінку.

Якою вийшла шафа: дивіться відео

У результаті готова шафа чудово вписалась у кімнату маленької доньки Кайлі.

Завдяки своєму насиченому горіховому кольору та розкішним різьбленим деталям вона стала вдалим акцентом у дитячому просторі.