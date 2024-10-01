Як пише MyDomaine, це може здатися трохи езотеричним, але насправді феншуй базується на логічних практиках організації житла та показує, наскільки ми пов’язані з нашими домівками. Які поради цієї практики радять спробувати експерти для затишку вдома, розповідаємо далі.

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Порядок вдома

Хоча це може здатися очевидною проблемою, однак багато людей накопичують речі, які не виконують своїх функцій в домі. За словами експертки з феншуй Лаури Бенко, безлад – це більше, ніж просто візуальна неприємність.

Це енергетичний якір, який перешкоджає розгортанню кращих речей у нашому житті. Надмірна кількість безладу заважає нам якісно думати й може обтяжувати нас емоційно,

– пояснює жінка.

Вона радить організувати всі системи свого життя, від оплати рахунків до утилізації сміття та наявності спеціального місця для ключів. Таким чином можна буде відчути більшу легкість та ефективність.

Порядок вдома важливий: дивіться фото

Вільний шлях до вхідних дверей

Вхідні двері дуже важливі у феншуй. Це головний портал, через який енергія потрапляє у дім.

Подумайте про енергію як про відвідувача, який вперше намагається знайти ваш дім – ви хочете переконатися, що він чітко бачить шлях,

– каже Лаура Бенко.

Вона зауважує, що при вході не має бути відчуття, що ви втикаєтесь одразу в стіну. Найкраще встановити біля дверей дзеркало, яке розширить простір та, зокрема, ваші можливості у житті.

У коридорі не зайвим буде дзеркало: дивіться фото

Привід зупинитися для гостей

Оскільки енергія надходить у дім через вхідні двері, варто переконатися, що вона не проноситься у будинок беззупинно.

Лаура Бенко рекомендує додати оригінальний килим у коридор чи картину, яка змушуватиме зупинятися, щоб порозмірковувати, для того, аби енергетичні потоки проникали у житло повільно.