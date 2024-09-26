Як пише Real Simple, часто у цій зоні накопичують непотрібні речі, яких важливо позбутися. Що викинути, аби простір більше нагадував добре обладнане спа, розповідаємо далі.

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Майже порожні продукти

Перевірте всі свої шампуні, пілінги, маски та інші продукти, і якщо вони майже порожні – і ви, ймовірно, не закінчите їх до кінця – пора викинути ці баночки у смітник.

Маленький шматочок мила

Майже у кожній ванній є крихітний шматочок мила, який тане міліметр за міліметром. Якщо він вже тривалий час лежить у власному мильному накипі без використання, забруднюючи душову полицю, варто викинути його.

Продукти, які не сподобалися чи не підійшли

Продукти, які не сподобалися з різних причин чи не підійшли, викликаючи неприємні реакції на тілі, слід відправити на смітник чи віддати близьким, котрим вони потенційно підійдуть. Їхні властивості не зміняться від стояння на полицях, а таким чином можна буде звільнити простір для дійсно гарних продуктів.

Непотрібні інструменти для догляду за шкірою

З будь-яким засобом для догляду за шкірою, який не є частиною регулярного режиму, як-от стара масажна щітка, можна сміливо прощатися. Якщо ви не користувалися цією річчю вже купу років, не варто тримати її у своєму просторі.

Старі бритви

Стара бритва, що просто іржавіє, не має бути у вашій ванній. Особливо, якщо ви вже давно знайшли їй нову заміну.